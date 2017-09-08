Ресторан на ресторан: на Сицилии после массовой драки закрылись две траттории

Курортный город Таормина на Сицилии временно остался без двух тратторий после массовой драки их сотрудников.
Конфликт произошел 28 августа под конец туристического сезона. Ссора между владельцами и персоналом двух соседних тратторий «Красная креветка» и «Мама Роза» разгорелась из-за борьбы за клиентов.
Драка продолжалась несколько минут, в ней участвовали более 10 человек. Клиенты заведений тем временем разбежались, передает РИА Новости.
Полиция распорядилась приостановить лицензии ресторанов на 10 и 6 дней из соображений общественной безопасности. После драки были задержаны 6 человек.
Драка продолжалась несколько минут, в ней участвовали более 10 человек. Клиенты заведений тем временем разбежались, передает РИА Новости.
Полиция распорядилась приостановить лицензии ресторанов на 10 и 6 дней из соображений общественной безопасности. После драки были задержаны 6 человек.
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