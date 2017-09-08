Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 08.09, 22:12

    Ресторан на ресторан: на Сицилии после массовой драки закрылись две траттории

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    • Фото: repubblica.it
    Ресторан на ресторан: на Сицилии после массовой драки закрылись две траттории

    Ресторан на ресторан: на Сицилии после массовой драки закрылись две траттории

    Ресторан на ресторан: на Сицилии после массовой драки закрылись две траттории
  • Фото: repubblica.it

    • Курортный город Таормина на Сицилии временно остался без двух тратторий после массовой драки их сотрудников.

    Конфликт произошел 28 августа под конец туристического сезона. Ссора между владельцами и персоналом двух соседних тратторий «Красная креветка» и «Мама Роза» разгорелась из-за борьбы за клиентов.

    Драка продолжалась несколько минут, в ней участвовали более 10 человек. Клиенты заведений тем временем разбежались, передает РИА Новости.

    Полиция распорядилась приостановить лицензии ресторанов на 10 и 6 дней из соображений общественной безопасности. После драки были задержаны 6 человек.

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