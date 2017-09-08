Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 08.09, 22:12

    Украина исключила русский язык из перечня предметов для выпускных экзаменов

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    Украина исключила русский язык из перечня предметов для выпускных экзаменов

    Украина исключила русский язык из перечня предметов для выпускных экзаменов

    Минобразования Украины исключило русский язык из перечня предметов, по которым в школах будет проводиться Внешнее независимое тестирование (ВНО) — аналог ЕГЭ.

    Согласно документу, в 2018 году ВНО будет проведено по 11 предметам, среди них четыре иностранных языка — английский, французский, испанский и немецкий.

    смотретьУкраинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Украинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке
    Напомним, ранее на этой неделе Верховная рада приняла закон о так называемой тотальной украинизации образования. Согласно документу, обучение на языках нацменьшинств на Украине хотят полностью ликвидировать к 2020 году.

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