Украина исключила русский язык из перечня предметов для выпускных экзаменов

Минобразования Украины исключило русский язык из перечня предметов, по которым в школах будет проводиться Внешнее независимое тестирование (ВНО) — аналог ЕГЭ.
Согласно документу, в 2018 году ВНО будет проведено по 11 предметам, среди них четыре иностранных языка — английский, французский, испанский и немецкий.
Напомним, ранее на этой неделе Верховная рада приняла закон о так называемой тотальной украинизации образования. Согласно документу, обучение на языках нацменьшинств на Украине хотят полностью ликвидировать к 2020 году.
Напомним, ранее на этой неделе Верховная рада приняла закон о так называемой тотальной украинизации образования. Согласно документу, обучение на языках нацменьшинств на Украине хотят полностью ликвидировать к 2020 году.
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