Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 08.09, 22:12
    Глава ФНС рассказал о «цифровой зрелости» российских налогоплательщиков. Интернет, налоги и пошлины, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ФНС рассказал о «цифровой зрелости» российских налогоплательщиков

    Глава ФНС рассказал о «цифровой зрелости» российских налогоплательщиков

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    Глава ФНС рассказал о «цифровой зрелости» российских налогоплательщиков

    Глава ФНС рассказал о «цифровой зрелости» российских налогоплательщиков

      Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме говорил о том, как новые технологии меняют жизнь.

      Глава ФНС указал на то, что новое поколение россиян хорошо знакомо с цифровым миром и не станет возиться с заполнением бумажной декларации, поэтому госслужбам надо адаптироваться. Как пошутил Мишустин, «заботиться об эджайле нашего инжиниринга».

      Михаил Мишустин: «Цифровая зрелость налогоплательщиков рождает потребность совершенно естественной среды, в которой они живут. И давайте скажем о государстве: если оно не придет в естественную среду, будет сложно конкурировать и за налогоплательщика, и за своего жителя».

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