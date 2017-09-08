Глава ФНС рассказал о «цифровой зрелости» российских налогоплательщиков

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме говорил о том, как новые технологии меняют жизнь.

Глава ФНС указал на то, что новое поколение россиян хорошо знакомо с цифровым миром и не станет возиться с заполнением бумажной декларации, поэтому госслужбам надо адаптироваться. Как пошутил Мишустин, «заботиться об эджайле нашего инжиниринга».



Михаил Мишустин: «Цифровая зрелость налогоплательщиков рождает потребность совершенно естественной среды, в которой они живут. И давайте скажем о государстве: если оно не придет в естественную среду, будет сложно конкурировать и за налогоплательщика, и за своего жителя».