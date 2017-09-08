Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.09, 22:12
    На акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек. беспилотники, Германия, митинги и протесты, НАТО, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек

    На акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек

    1 комментарий
    На акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек

    На акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек

    На акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек

      В Германии несколько тысяч человек вновь собрались на акцию под названием «Стоп Рамштайн. Нет войне дронов». Речь идет о тактике, которую США и НАТО применяют на Ближнем Востоке и в Афганистане. Протестующие выступают против того, что под ударами беспилотников гибнут мирные люди и американцы при этом используют немецкую территорию.

      Авиабаза американских ВВС в Рамштайне — крупнейшая за пределами США. Это и главный опорный пункт НАТО в Европе. Здесь служат 15 тысяч военнослужащих и 25 тысяч гражданских специалистов. Протесты населения особенно вызывает размещение здесь 603-го центра воздушных и космических операций, откуда осуществляется управление всеми беспилотниками США на Ближнем Востоке.

      Даже руководителям Германии это совсем не нравится. Так, недавно ушедший с поста президента страны Йоахим Гаук обсуждал со своим преемником Франком-Вальтером Штайнмайером эту проблему. Гаук считает, что база, символ американской оккупации Германии, наносит ущерб стране и людям и должна быть закрыта. Бывший президент располагает информацией, согласно которой 80% атак беспилотников были проведены против гражданских лиц и лишь 20% против террористов.

      Символическое место в Рамштайне — памятник, посвященный ужасной трагедии, которая произошла здесь в 1998 году во время показательных выступлений, приуроченных к началу маневров НАТО. Именно отсюда берет традицию акция протеста под девизом «Стоп Рамштайн». Организаторы надеются, что участников будет вдвое больше, чем в прошлом году, когда около 5000 человек выстроились в живую цепь на протяжении нескольких километров.

      Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru