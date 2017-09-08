На акцию против военной базы США в Германии собрались тысячи человек

В Германии несколько тысяч человек вновь собрались на акцию под названием «Стоп Рамштайн. Нет войне дронов». Речь идет о тактике, которую США и НАТО применяют на Ближнем Востоке и в Афганистане. Протестующие выступают против того, что под ударами беспилотников гибнут мирные люди и американцы при этом используют немецкую территорию.
Авиабаза американских ВВС в Рамштайне — крупнейшая за пределами США. Это и главный опорный пункт НАТО в Европе. Здесь служат 15 тысяч военнослужащих и 25 тысяч гражданских специалистов. Протесты населения особенно вызывает размещение здесь 603-го центра воздушных и космических операций, откуда осуществляется управление всеми беспилотниками США на Ближнем Востоке.
Даже руководителям Германии это совсем не нравится. Так, недавно ушедший с поста президента страны Йоахим Гаук обсуждал со своим преемником Франком-Вальтером Штайнмайером эту проблему. Гаук считает, что база, символ американской оккупации Германии, наносит ущерб стране и людям и должна быть закрыта. Бывший президент располагает информацией, согласно которой 80% атак беспилотников были проведены против гражданских лиц и лишь 20% против террористов.
Символическое место в Рамштайне — памятник, посвященный ужасной трагедии, которая произошла здесь в 1998 году во время показательных выступлений, приуроченных к началу маневров НАТО. Именно отсюда берет традицию акция протеста под девизом «Стоп Рамштайн». Организаторы надеются, что участников будет вдвое больше, чем в прошлом году, когда около 5000 человек выстроились в живую цепь на протяжении нескольких километров.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Даже руководителям Германии это совсем не нравится. Так, недавно ушедший с поста президента страны Йоахим Гаук обсуждал со своим преемником Франком-Вальтером Штайнмайером эту проблему. Гаук считает, что база, символ американской оккупации Германии, наносит ущерб стране и людям и должна быть закрыта. Бывший президент располагает информацией, согласно которой 80% атак беспилотников были проведены против гражданских лиц и лишь 20% против террористов.
Символическое место в Рамштайне — памятник, посвященный ужасной трагедии, которая произошла здесь в 1998 году во время показательных выступлений, приуроченных к началу маневров НАТО. Именно отсюда берет традицию акция протеста под девизом «Стоп Рамштайн». Организаторы надеются, что участников будет вдвое больше, чем в прошлом году, когда около 5000 человек выстроились в живую цепь на протяжении нескольких километров.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Комментарии