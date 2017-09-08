Во власти разрушительного землетрясения в Мексике оказались миллионы людей

В Западном полушарии, где на Карибских островах бушуют ураганы, у побережья Мексики произошло землетрясение, уже признанное властями самым мощным за последние 100 лет. По последним данным, погибли не менее 30 человек. Подземные толчки были настолько сильными, что многие дома складывались как карточные домики. Под завалами могут оставаться сотни людей.
От Мексики до Гватемалы подземные толчки почувствовали десятки миллионов людей. Самый большой — магнитудой свыше 8 — был зафиксирован незадолго до полуночи, когда многие уже спали. Стены и люстры раскачивались, рушились фасады домов и крыши, люди в пижамах выбегали на улицы. Многие так и остались стоять до утра, кутаясь в одеяла.
Даже в Мехико, находящемся в тысяче километрах от эпицентра, дрожали дома и трясло знаменитую статую Ангела Независимости.
Рвались линии электропередачи, взрываясь снопами искр в ночном небе.
Возможно, именно этим объясняются странные всполохи в небе над мексиканской столицей, которые в соцсетях окрестили «полярным сиянием».
Жительница Мехико: «Это было ужасно, я никогда не испытывала ничего страшнее в своей жизни. Сначала толчки были маленькие, а потом все задрожало. Это было безумие, и мы побежали по лестнице вниз. С каждым новым толчком трясло все сильнее».
Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане примерно в сотне километрах от южной части побережья Мексики. На него и пришелся основной удар.
Тем временем в Атлантике продолжает бушевать ураган «Ирма». Его мощность несколько снизилась — с пятой категории до четвертой, — но он продолжает нести смерть. На Карибах число погибших от «Ирмы» достигло 19. Разрушено до 95% построек.
Сейчас «Ирма» идет в сторону северного побережья Кубы, куда, кроме ветра и дождей, она может принести еще и волны высотой до 6 метров. С побережья сейчас эвакуируют людей. А дальше на пути урагана — Флорида, которая продолжает готовиться к удару. Около миллиона человек уже покинули прибрежные районы штата, уезжая вглубь подальше от надвигающейся стихии.
«Ирма» находится примерно в 600 километрах к югу от Флориды. Это расстояние ураган может покрыть за двое суток. А в Атлантике уже формируется новый шторм — «Хосе», который может пройти почти тем же маршрутом, что и «Ирма».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Даже в Мехико, находящемся в тысяче километрах от эпицентра, дрожали дома и трясло знаменитую статую Ангела Независимости.
Lo dejaron bien amarrado en 1957 pic.twitter.com/ytl9yZSE51— Alexis Milo Caraza (@alexismilo) September 8, 2017
Рвались линии электропередачи, взрываясь снопами искр в ночном небе.
Wow caused by the earthquake in Mexico. #explosion #EarthquakeMexico pic.twitter.com/eojjK0OoBU— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 8, 2017
Возможно, именно этим объясняются странные всполохи в небе над мексиканской столицей, которые в соцсетях окрестили «полярным сиянием».
Жительница Мехико: «Это было ужасно, я никогда не испытывала ничего страшнее в своей жизни. Сначала толчки были маленькие, а потом все задрожало. Это было безумие, и мы побежали по лестнице вниз. С каждым новым толчком трясло все сильнее».
Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане примерно в сотне километрах от южной части побережья Мексики. На него и пришелся основной удар.
Тем временем в Атлантике продолжает бушевать ураган «Ирма». Его мощность несколько снизилась — с пятой категории до четвертой, — но он продолжает нести смерть. На Карибах число погибших от «Ирмы» достигло 19. Разрушено до 95% построек.
Сейчас «Ирма» идет в сторону северного побережья Кубы, куда, кроме ветра и дождей, она может принести еще и волны высотой до 6 метров. С побережья сейчас эвакуируют людей. А дальше на пути урагана — Флорида, которая продолжает готовиться к удару. Около миллиона человек уже покинули прибрежные районы штата, уезжая вглубь подальше от надвигающейся стихии.
«Ирма» находится примерно в 600 километрах к югу от Флориды. Это расстояние ураган может покрыть за двое суток. А в Атлантике уже формируется новый шторм — «Хосе», который может пройти почти тем же маршрутом, что и «Ирма».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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