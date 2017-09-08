Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 08.09, 22:11
    Минобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам. войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Европа, Исламское государство, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам

    Минобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам

    1 комментарий
    Минобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам

    Минобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам

    Минобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам

      Минобороны России сегодня уличило Европу и международные гуманитарные организации в фальшивом стремлении помочь мирным жителям Сирии.

      Показательной стала ситуация вокруг города Дейр-эз-Зор, где на этой неделе правительственные войска прорвали блокаду боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Но, как заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, иностранные правительства и правозащитники до сих пор не проявили рвения в вопросах доставки гуманитарных грузов для гражданского населения.

      Как подчеркнул Конашенков, на публике европейские страны культивируют сострадание и милосердие к жертвам войны, но на деле все выходит наоборот.

      И сегодня по поручению Сергея Шойгу начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Александр Кшимовский передал главе Международного комитета Красного Креста письмо. В нем Москва призывает срочно увеличить объем гуманитарной помощи для Сирии и принять активное участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

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