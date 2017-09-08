Минобороны уличило Европу в фиктивном стремлении помочь сирийцам

Минобороны России сегодня уличило Европу и международные гуманитарные организации в фальшивом стремлении помочь мирным жителям Сирии.

Показательной стала ситуация вокруг города Дейр-эз-Зор, где на этой неделе правительственные войска прорвали блокаду боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Но, как заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, иностранные правительства и правозащитники до сих пор не проявили рвения в вопросах доставки гуманитарных грузов для гражданского населения.



Как подчеркнул Конашенков, на публике европейские страны культивируют сострадание и милосердие к жертвам войны, но на деле все выходит наоборот.



И сегодня по поручению Сергея Шойгу начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Александр Кшимовский передал главе Международного комитета Красного Креста письмо. В нем Москва призывает срочно увеличить объем гуманитарной помощи для Сирии и принять активное участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры.