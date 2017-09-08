В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места

В центре украинской столицы взлетел на воздух автомобиль. Есть погибший и пострадавшие.
Инцидент произошел недалеко от Бессарабской площади. По словам очевидцев, во взорванной машине находились несколько человек. Женщину, получившую травмы, госпитализировали. Ребенок, который находился вместе с ней в салоне, не пострадал. Также очевидец рассказал, что видел в иномарке мертвого мужчину, сообщает ТАСС.
На кадрах с мечта ЧП видно, как на месте взрыва работают пожарные и полиция. Автомобиль серьезно пострадал в результате взрыва. Вокруг собралась толпа зевак.
Ранее 8 сентября в Киеве произошла перестрелка между водителями двух автомобилей, двое человек получили ранения.
На кадрах с мечта ЧП видно, как на месте взрыва работают пожарные и полиция. Автомобиль серьезно пострадал в результате взрыва. Вокруг собралась толпа зевак.
Ранее 8 сентября в Киеве произошла перестрелка между водителями двух автомобилей, двое человек получили ранения.
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