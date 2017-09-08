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  • 08.09, 19:10
    В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места. автомобили, взрывы, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места

    В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места

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    • Фото: Roman Grabezhov / facebook.com
    В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места

    В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места

    В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места
    • Фото: Roman Grabezhov / facebook.com

      • В центре украинской столицы взлетел на воздух автомобиль. Есть погибший и пострадавшие.

      Инцидент произошел недалеко от Бессарабской площади. По словам очевидцев, во взорванной машине находились несколько человек. Женщину, получившую травмы, госпитализировали. Ребенок, который находился вместе с ней в салоне, не пострадал. Также очевидец рассказал, что видел в иномарке мертвого мужчину, сообщает ТАСС.

      На кадрах с мечта ЧП видно, как на месте взрыва работают пожарные и полиция. Автомобиль серьезно пострадал в результате взрыва. Вокруг собралась толпа зевак.

      Ранее 8 сентября в Киеве произошла перестрелка между водителями двух автомобилей, двое человек получили ранения.

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