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  • 08.09, 19:10
    Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео. Московская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео

    Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео

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    Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео

    Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео

    Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео

      В Подмосковье утром в пятницу произошло ЧП. Кирпичная кладка обрушилась на торговые палатки в Балашихе.

      Одна из очевидцев обрушения запечатлела на видео первые минуты после ЧП. На записи слышно, что женщина с трудом сдерживает рыдания, осматривая завалы на торговых рядах. На кадрах видно, что люди пытаются оказать помощь пострадавшим.

      После падения кирпичной кладки в больницу были доставлены пять человек. Среди раненых оказался ребенок — у него сложный многооскольчатый перелом. Мальчик был переведен из местной клиники в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля в Москве.

      Известно, что здании бывшего кинотеатра «Союз» шла реконструкция. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

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