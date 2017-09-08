Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео

В Подмосковье утром в пятницу произошло ЧП. Кирпичная кладка обрушилась на торговые палатки в Балашихе.
Одна из очевидцев обрушения запечатлела на видео первые минуты после ЧП. На записи слышно, что женщина с трудом сдерживает рыдания, осматривая завалы на торговых рядах. На кадрах видно, что люди пытаются оказать помощь пострадавшим.
После падения кирпичной кладки в больницу были доставлены пять человек. Среди раненых оказался ребенок — у него сложный многооскольчатый перелом. Мальчик был переведен из местной клиники в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля в Москве.
Известно, что здании бывшего кинотеатра «Союз» шла реконструкция. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
После падения кирпичной кладки в больницу были доставлены пять человек. Среди раненых оказался ребенок — у него сложный многооскольчатый перелом. Мальчик был переведен из местной клиники в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля в Москве.
Известно, что здании бывшего кинотеатра «Союз» шла реконструкция. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
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