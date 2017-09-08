Путин: «Интернет вещей» совершит переворот в российской промышленности

Заграничное программное обеспечение создает слишком много рисков и в некоторых сферах государство будет сотрудничать только с российскими разработчиками, заявил Владимир Путин в Пермском крае, где встретился с представителями
информационно-технологического кластера. Но началась программа со встречи с искусственным интеллектом.
На выставке IT-достижений в Перми Владимиру Путину показали на примерах, как технологии меняют нашу жизнь. Пермский край, как отметил президент, в цифровой экономике — один из лидеров по России. Местные айтишники, например, разработали международный цифровой язык, который понимает и объединяет роботов разных производителей и стран. И сегодня на встрече со специалистами Владимир Путин поддержал создание в Перми федерального центра робототехники.
Выставка проходит на базе компании «ЭР-Телеком», которая сегодня — среди лидеров IT-рынка в России. Одна из новых задач компании — внедрение концепции «Интернета вещей». Это то, что описывали фантасты еще до появления самого Интернета, мир, где «умные» вещи сами взаимодействуют друг с другом.
В ближайшие два года электронно-цифровые технологии могут шагнуть в каждый дом. Например, с помощью смартфона можно будет контролировать состояние своей квартиры, безопасность, следить за машиной, чтобы ее, например, не эвакуировали, и 24 часа в сутки знать, где находится ребенок. Те же технологии можно использовать и в промышленности.
По опросам, потребители больше всего мечтают об «умных» утюгах, которые сами отключаются. Но за миром «Интернета вещей» — будущее во всех сферах: от коммунального хозяйства до космического. Путин уверен, что «Интернет вещей» в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой.
Владимир Путин, президент РФ: «Утюг — это очень хорошо. Надеюсь, к криминалу 90-х это не имеет отношения. Но это не просто „Интернет вещей“. Это создание вообще новой промышленности. Кто будет владеть этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Поэтому вот туда надо забираться».
И нужно уже сегодня создавать в стране целую отрасль, платформу для «Интернета вещей», и чтобы это было безопасно.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Выставка проходит на базе компании «ЭР-Телеком», которая сегодня — среди лидеров IT-рынка в России. Одна из новых задач компании — внедрение концепции «Интернета вещей». Это то, что описывали фантасты еще до появления самого Интернета, мир, где «умные» вещи сами взаимодействуют друг с другом.
В ближайшие два года электронно-цифровые технологии могут шагнуть в каждый дом. Например, с помощью смартфона можно будет контролировать состояние своей квартиры, безопасность, следить за машиной, чтобы ее, например, не эвакуировали, и 24 часа в сутки знать, где находится ребенок. Те же технологии можно использовать и в промышленности.
По опросам, потребители больше всего мечтают об «умных» утюгах, которые сами отключаются. Но за миром «Интернета вещей» — будущее во всех сферах: от коммунального хозяйства до космического. Путин уверен, что «Интернет вещей» в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой.
Владимир Путин, президент РФ: «Утюг — это очень хорошо. Надеюсь, к криминалу 90-х это не имеет отношения. Но это не просто „Интернет вещей“. Это создание вообще новой промышленности. Кто будет владеть этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Поэтому вот туда надо забираться».
И нужно уже сегодня создавать в стране целую отрасль, платформу для «Интернета вещей», и чтобы это было безопасно.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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