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  • 08.09, 20:41

    Появились подробности гибели ребенка рэпера MiyaGi

    5 комментариев
    • Фото: ok.ru
    Появились подробности гибели ребенка рэпера MiyaGi

    Появились подробности гибели ребенка рэпера MiyaGi

    Появились подробности гибели ребенка рэпера MiyaGi
  • Фото: ok.ru

    • СМИ сообщили об обстоятельствах трагической гибели полуторагодовалого сына музыканта Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», трагедия произошла в четверг днем. Мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Эту московскую квартиру на улице Верхняя Масловка музыкант, по словам соседей, снял пару месяцев назад.

    Из показаний следует, что в четверг с мальчиком сидела супруга. Буквально на минуту она вышла из комнаты, а когда вернулась — ребенка уже не было. Окно при этом оказалось открытым. Площадка под окном была полностью заасфальтирована. Шансов выжить у мальчика не было.

    «МК» со своей стороны отмечает, что шокированная женщина выбежала к телу сына буквально через три минуты. Сам рэпер прибыл на место примерно через час, и у него случилась истерика.

    Издание отмечает, что в подъезде на первом этаже рэпер принялся крушить все, что попадалось под руку. В итоге музыкант получил травму, медицинская помощь ему была оказана на месте.

    СМИ отмечают, что к месту трагедии люди несут цветы и игрушки. Между тем в московском управлении Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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