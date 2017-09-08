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  • 08.09, 19:10
    Иностранные наблюдатели оценили выборную систему в России. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИностранные наблюдатели оценили выборную систему в России

    Иностранные наблюдатели оценили выборную систему в России

    1 комментарий
    Иностранные наблюдатели оценили выборную систему в России

    Иностранные наблюдатели оценили выборную систему в России

    Иностранные наблюдатели оценили выборную систему в России

      Проведение в России Единого дня голосования поможет улучшить избирательную систему перед выборами президента. Такое мнение высказали иностранные наблюдатели, которые будут работать на участках в разных регионах.

      Наблюдатели отметили, что выборные технологии в нашей стране соответствуют европейским стандартам. Все наблюдатели выразили уверенность, что голосование будет честным и прозрачным.

      Зашла речь и о законности выборов в Крыму. Депутат нацсобрания Франции Тьерри Мариани, который будет следить за голосованием на полуострове, заявил, что нисколько не сомневается в их легитимности. По его словам, жители Крыма сами решили вернуться в состав России.

      Единый день голосования пройдет 10 сентября. Наблюдать за ходом выборов будут почти 30 экспертов из 12 стран.

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