Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30

Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 32. Сообщения о погибших пришли из трех штатов.
Губернатор штата Оахака Алехандро Мурата заявил о 23 погибших в его регионе. В штате Чиапас число жертв выросло до семи. Еще два ребенка погибли, как сообщалось ранее, в штате Табаско.
Магнитуда землетрясения, по разным данным, составила от 8 до 8,4. Президент Мексики назвал его самым мощным за последние 100 лет. Очевидцем стихийного бедствия стал известный певец Рики Мартин, который со своим гастрольным турне как раз находится в Мексике.
Информации о пострадавших российских туристах нет. Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся на территории Мексики, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям местных властей.
Магнитуда землетрясения, по разным данным, составила от 8 до 8,4. Президент Мексики назвал его самым мощным за последние 100 лет. Очевидцем стихийного бедствия стал известный певец Рики Мартин, который со своим гастрольным турне как раз находится в Мексике.
Информации о пострадавших российских туристах нет. Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся на территории Мексики, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям местных властей.
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