Международный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве

Чем заняться в День города в Москве НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На соревнованиях в Москве собрались более сотни спортсменов, представляющих 10 стран. Самому младшему участнику — всего девять лет, старшему — 48.Сегодня проходит квалификационный турнир, финальные соревнования пройдут в субботу, 9 сентября, а в воскресенье звезды вейкбординга устроят показательное шоу.Мастер-классы для всех желающих здесь проводят абсолютно бесплатно. Никаких ограничений, в том числе по возрасту, нет. Гидрокостюмы, доски и другая экипировка также предоставляются бесплатно, но по предварительной регистрации.Бассейны для занятий вейкбордингом и искусственную волну для флоурайдинга установили в центре Москвы специально к 870-летию столицы. При этом предусмотрено сразу восемь трамплинов и фигур для выполнения трюков, тогда как обычно в вейк-парках их не больше трех-четырех.Площадка будет работать до 8 октября.Подробности — в сюжете