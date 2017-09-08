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  • 08.09, 19:09
    Международный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве. Москва, спорт, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеждународный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве

    Международный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве

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    Международный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве

    Международный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве

    Международный турнир по вейкбордингу стартовал на площади Революции в Москве

      В самом центре Москвы на площади Революции проходит международный турнир по вейкбордингу, приуроченный к 870-летию столицы.

      На соревнованиях в Москве собрались более сотни спортсменов, представляющих 10 стран. Самому младшему участнику — всего девять лет, старшему — 48.

      Сегодня проходит квалификационный турнир, финальные соревнования пройдут в субботу, 9 сентября, а в воскресенье звезды вейкбординга устроят показательное шоу.

      Мастер-классы для всех желающих здесь проводят абсолютно бесплатно. Никаких ограничений, в том числе по возрасту, нет. Гидрокостюмы, доски и другая экипировка также предоставляются бесплатно, но по предварительной регистрации.

      Бассейны для занятий вейкбордингом и искусственную волну для флоурайдинга установили в центре Москвы специально к 870-летию столицы. При этом предусмотрено сразу восемь трамплинов и фигур для выполнения трюков, тогда как обычно в вейк-парках их не больше трех-четырех.

      Площадка будет работать до 8 октября.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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