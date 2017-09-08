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  • 08.09, 19:10

    В Китае из желчного пузыря любительницы мяса достали 800 камней

    1 комментарий

    В Китае из желчного пузыря любительницы мяса достали 800 камней

    В Китае из желчного пузыря любительницы мяса достали 800 камней

    Врачи извлекли из желчного пузыря пожилой китаянки 800 камней разных размеров.

    Женщина пришла в больницу города Ухань с жалобами на сильную боль в животе. Врачи установили, что причиной недомогания пациентки стали камни в желчном пузыре женщины.

    В результате операции из организма пациентки было извлечено хирургическим путем огромное количество камней. Их итоговое число составило 806. Большинство из них были размером с кунжутное зерно, но некоторые достигали двух сантиметров.

    Причиной образования камней, скорее всего, является жирное мясо, которое постоянно употребляла женщина. После операции пациентке придется полностью пересмотреть свой рацион, отмечает сайт Вести.Ru.

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