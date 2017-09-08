В Китае из желчного пузыря любительницы мяса достали 800 камней

Врачи извлекли из желчного пузыря пожилой китаянки 800 камней разных размеров.
Женщина пришла в больницу города Ухань с жалобами на сильную боль в животе. Врачи установили, что причиной недомогания пациентки стали камни в желчном пузыре женщины.
В результате операции из организма пациентки было извлечено хирургическим путем огромное количество камней. Их итоговое число составило 806. Большинство из них были размером с кунжутное зерно, но некоторые достигали двух сантиметров.
Причиной образования камней, скорее всего, является жирное мясо, которое постоянно употребляла женщина. После операции пациентке придется полностью пересмотреть свой рацион, отмечает сайт Вести.Ru.
В результате операции из организма пациентки было извлечено хирургическим путем огромное количество камней. Их итоговое число составило 806. Большинство из них были размером с кунжутное зерно, но некоторые достигали двух сантиметров.
Причиной образования камней, скорее всего, является жирное мясо, которое постоянно употребляла женщина. После операции пациентке придется полностью пересмотреть свой рацион, отмечает сайт Вести.Ru.
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