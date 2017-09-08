В Нальчике отмечают 460-летие единения народов России и Кабардино-Балкарии

В Нальчике проходят торжества, посвященные 460-й годовщине единения народов России и Кабардино-Балкарии .

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сегодня находится в Нальчике, республика развивается очень динамично.



Перед торжественным заседанием Матвиенко обсудила с руководством Кабардино-Балкарии ликвидацию последствий мощного селя, который на прошлой неделе заблокировал на Эльбрусе почти 8000 человек. Спикер Совета Федерации заверила, что правительство, безусловно, выделит необходимые средства.

