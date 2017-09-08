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  • 08.09, 19:10
    В Нальчике отмечают 460-летие единения народов России и Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкария, Матвиенко, Нальчик, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нальчике отмечают 460-летие единения народов России и Кабардино-Балкарии

    В Нальчике отмечают 460-летие единения народов России и Кабардино-Балкарии

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    В Нальчике отмечают <nobr>460-летие</nobr> единения народов России и <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>

    В Нальчике отмечают 460-летие единения народов России и Кабардино-Балкарии

    В Нальчике отмечают <nobr>460-летие</nobr> единения народов России и <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>

      В Нальчике проходят торжества, посвященные 460-й годовщине единения народов России и Кабардино-Балкарии.

      Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сегодня находится в Нальчике, республика развивается очень динамично.

      Перед торжественным заседанием Матвиенко обсудила с руководством Кабардино-Балкарии ликвидацию последствий мощного селя, который на прошлой неделе заблокировал на Эльбрусе почти 8000 человек. Спикер Совета Федерации заверила, что правительство, безусловно, выделит необходимые средства.

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