Сборная России в октябре сыграет с Южной Кореей и Ираном

Российский футбольный союз договорился о проведении в рамках подготовки сборной к чемпионату мира двух товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Ирана.
Контрольную встречу со сборной Южной Кореи подопечные Станислава Черчесова проведут 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Товарищеский матч со сборной Ирана пройдет на «Казань Арене» 10 октября. Время начала игр пока не определено.
В начале сентября сборная России провела контрольный матч с московским «Динамо», одержав уверенную победу со счетом 3:0. Та встреча стала дебютной в составе национальной команды сразу для нескольких футболистов.
Контрольные матчи @TeamRussia :— Сборная России (@TeamRussia) September 8, 2017
7 октября, Москва, ВЭБ Арена, соперник — Южная Корея. 10 октября, Казань, Казань Арена, соперник — Иран pic.twitter.com/cd6UbxrqMj
В начале сентября сборная России провела контрольный матч с московским «Динамо», одержав уверенную победу со счетом 3:0. Та встреча стала дебютной в составе национальной команды сразу для нескольких футболистов.
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