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  • 08.09, 17:39

    Сборная России в октябре сыграет с Южной Кореей и Ираном

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Сборная России в октябре сыграет с Южной Кореей и Ираном

    Сборная России в октябре сыграет с Южной Кореей и Ираном

    Сборная России в октябре сыграет с Южной Кореей и Ираном
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Российский футбольный союз договорился о проведении в рамках подготовки сборной к чемпионату мира двух товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Ирана.

    Контрольную встречу со сборной Южной Кореи подопечные Станислава Черчесова проведут 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Товарищеский матч со сборной Ирана пройдет на «Казань Арене» 10 октября. Время начала игр пока не определено.


    В начале сентября сборная России провела контрольный матч с московским «Динамо», одержав уверенную победу со счетом 3:0. Та встреча стала дебютной в составе национальной команды сразу для нескольких футболистов.

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