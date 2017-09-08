Росстандарт готовит новый ГОСТ для автомобильных номеров

Росстандарт объявил, что готовит новый ГОСТ для автомобильных номеров. Причем работа ведется совместно с МВД, хотя ранее на этой неделе уверяли, что никаких изменений не планируется.
По данным газеты «Коммерсант», планируется уменьшить номера для мотоциклов, потому что они не помещаются на современных площадках для крепления. Новую форму обретут и номера для владельцев японских и американских автомобилей — там тоже проблема с несовпадением формата.
Специальные номера введут для ретро- и классических автомобилей. Новые знаки могут появиться в 2019 году.
Зато другая информация СМИ пока не подтвердилась. Сообщалось, в частности, что с номеров исчезнет код региона, а цифр и букв станет по четыре штуки.
Специальные номера введут для ретро- и классических автомобилей. Новые знаки могут появиться в 2019 году.
Зато другая информация СМИ пока не подтвердилась. Сообщалось, в частности, что с номеров исчезнет код региона, а цифр и букв станет по четыре штуки.
Комментарии