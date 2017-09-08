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  • 08.09, 19:10
    Представитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям». Госдепартамент США, МИД РФ, США, дипломатия, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредставитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям»

    Представитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям»

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    Представитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям»

    Представитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям»

    Представитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям»

      Представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт на брифинге назвала обыски российской дипсобственности «туром по зданиям». Это вызвало недоумение у журналистов.

      Журналист агентства AP Мэтью Ли отметил, что произошедшее сложно назвать «туром». При этом он поинтересовался, заглядывали ли в шкафы люди, проводившие обыски.

      Хезер Нойерт: «Полагаю, они заглядывали в шкафы, но я не общалась ни с кем, кто этим занимался».

      Между тем Россия уже готовит иск в американский суд в связи с проведенными обысками, он будет подан в самое ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

      Сергей Рябков: «Мы понимаем, что в этой среде, в этих правовых рамках и в такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к нужному и единственно правильному справедливому судебному решению в нашу пользу будет трудно».

      В то же время он назвал судебный путь «реальным» и отметил, что МИД активно работает над соответствующим поручением президента Владимира Путина.

      Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга не исключила, что целью обысков спецслужб США в генконсульстве РФ могла являться провокация. Она выразила мнение, что в здание могут подбросить какие-либо компрометирующие материалы. До этого в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой Захарова сравнила обыски в российском посольстве с «бандитским нападением».

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