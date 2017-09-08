Представитель Госдепа назвала обыски дипсобственности РФ «туром по зданиям»

Представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт на брифинге назвала обыски российской дипсобственности «туром по зданиям». Это вызвало недоумение у журналистов.
Журналист агентства AP Мэтью Ли отметил, что произошедшее сложно назвать «туром». При этом он поинтересовался, заглядывали ли в шкафы люди, проводившие обыски.
Хезер Нойерт: «Полагаю, они заглядывали в шкафы, но я не общалась ни с кем, кто этим занимался».
Между тем Россия уже готовит иск в американский суд в связи с проведенными обысками, он будет подан в самое ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков: «Мы понимаем, что в этой среде, в этих правовых рамках и в такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к нужному и единственно правильному справедливому судебному решению в нашу пользу будет трудно».
В то же время он назвал судебный путь «реальным» и отметил, что МИД активно работает над соответствующим поручением президента Владимира Путина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга не исключила, что целью обысков спецслужб США в генконсульстве РФ могла являться провокация. Она выразила мнение, что в здание могут подбросить какие-либо компрометирующие материалы. До этого в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой Захарова сравнила обыски в российском посольстве с «бандитским нападением».
Хезер Нойерт: «Полагаю, они заглядывали в шкафы, но я не общалась ни с кем, кто этим занимался».
Между тем Россия уже готовит иск в американский суд в связи с проведенными обысками, он будет подан в самое ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков: «Мы понимаем, что в этой среде, в этих правовых рамках и в такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к нужному и единственно правильному справедливому судебному решению в нашу пользу будет трудно».
В то же время он назвал судебный путь «реальным» и отметил, что МИД активно работает над соответствующим поручением президента Владимира Путина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга не исключила, что целью обысков спецслужб США в генконсульстве РФ могла являться провокация. Она выразила мнение, что в здание могут подбросить какие-либо компрометирующие материалы. До этого в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой Захарова сравнила обыски в российском посольстве с «бандитским нападением».
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