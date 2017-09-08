Олимпийская чемпионка Мамун вышла замуж за пловца Сухорукова

Звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков поженились.
Александр Сухоруков, серебряный призер Олимпийских игр — 2008, женился в Москве на Маргарите Мамун. Церемония состоялась в загсе в Барвихе. Об этом сообщил агент Мамун Александр Пантелеймонов, передает РИА Новости.
Александр Пантелеймонов: «Саша и Рита стали мужем и женой. Расписались они в загсе в Барвихе».
Пловец сделал предложение чемпионке Игр в Рио на ежегодном торжественном мероприятии «Бал олимпийцев России», которое прошло в Москве в декабре.
Радостную новость об их браке прокомментировала тренер Мамун Амина Зарипова в своем Instagram.
Мамун одержала победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в многоборье. На счету 21-летней спортсменки также восемь золотых медалей чемпионатов мира и четыре золота чемпионатов Европы.
29-летний Александр Сухоруков — серебряный призер Игр-2008 в Пекине в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Кроме того, он двукратный чемпион Европы и мира на короткой воде.
Александр Пантелеймонов: «Саша и Рита стали мужем и женой. Расписались они в загсе в Барвихе».
Пловец сделал предложение чемпионке Игр в Рио на ежегодном торжественном мероприятии «Бал олимпийцев России», которое прошло в Москве в декабре.
Радостную новость об их браке прокомментировала тренер Мамун Амина Зарипова в своем Instagram.
Мамун одержала победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в многоборье. На счету 21-летней спортсменки также восемь золотых медалей чемпионатов мира и четыре золота чемпионатов Европы.
29-летний Александр Сухоруков — серебряный призер Игр-2008 в Пекине в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Кроме того, он двукратный чемпион Европы и мира на короткой воде.
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