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  • 08.09, 17:38

    Олимпийская чемпионка Мамун вышла замуж за пловца Сухорукова

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    • ФОТО: one_sgm / Instagram.com
    Олимпийская чемпионка Мамун вышла замуж за пловца Сухорукова

    Олимпийская чемпионка Мамун вышла замуж за пловца Сухорукова

    Олимпийская чемпионка Мамун вышла замуж за пловца Сухорукова
  • ФОТО: one_sgm / Instagram.com

    • Звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков поженились.

    Александр Сухоруков, серебряный призер Олимпийских игр — 2008, женился в Москве на Маргарите Мамун. Церемония состоялась в загсе в Барвихе. Об этом сообщил агент Мамун Александр Пантелеймонов, передает РИА Новости.

    Александр Пантелеймонов: «Саша и Рита стали мужем и женой. Расписались они в загсе в Барвихе».

    Пловец сделал предложение чемпионке Игр в Рио на ежегодном торжественном мероприятии «Бал олимпийцев России», которое прошло в Москве в декабре.

    Радостную новость об их браке прокомментировала тренер Мамун Амина Зарипова в своем Instagram.




    Мамун одержала победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в многоборье. На счету 21-летней спортсменки также восемь золотых медалей чемпионатов мира и четыре золота чемпионатов Европы.

    29-летний Александр Сухоруков — серебряный призер Игр-2008 в Пекине в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Кроме того, он двукратный чемпион Европы и мира на короткой воде.

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