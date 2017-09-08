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  • 08.09, 16:08

    Машина с женщиной и ребенком рухнула с четвертого этажа парковки в Москве

    1 комментарий

    Машина с женщиной и ребенком рухнула с четвертого этажа парковки в Москве

    Машина с женщиной и ребенком рухнула с четвертого этажа парковки в Москве

    На юге-востоке столицы автомобиль Toyota, в котором находились два человека, упал с четвертого этажа парковки.

    Машина марки Toyota пробила ограждение и рухнула с четвертого этажа парковки в Москве. По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, в салоне находились женщина и ребенок. Причина ЧП пока не установлена. Инцидент произошел по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 15, строение 2.

    Источник: «У женщины перелом руки, ребенок не пострадал».

    Столичное управление ГИБДД уточняет информацию о пострадавших. Их госпитализировали еще до прибытия на место сотрудников Госавтоинспекции.

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