Машина с женщиной и ребенком рухнула с четвертого этажа парковки в Москве

На
юге-востоке столицы автомобиль Toyota, в котором находились два человека, упал с четвертого этажа парковки.
Машина марки Toyota пробила ограждение и рухнула с четвертого этажа парковки в Москве. По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, в салоне находились женщина и ребенок. Причина ЧП пока не установлена. Инцидент произошел по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 15, строение 2.
Источник: «У женщины перелом руки, ребенок не пострадал».
Столичное управление ГИБДД уточняет информацию о пострадавших. Их госпитализировали еще до прибытия на место сотрудников Госавтоинспекции.
Источник: «У женщины перелом руки, ребенок не пострадал».
Столичное управление ГИБДД уточняет информацию о пострадавших. Их госпитализировали еще до прибытия на место сотрудников Госавтоинспекции.
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