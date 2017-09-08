Вор в законе Жора Тбилисский задержан в Краснодаре за вымогательство

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали в Краснодаре вора в законе Жору Тбилисского, по паспорту — Георгия Манукяна. Его подозревают в вымогательстве миллиона рублей. По версии сыщиков, рецидивист вместе с подельниками обложил местных коммерсантов данью, а тем, кто отказывался платить, угрожал расправой.

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Операцию подготовили и провели сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По их версии, Тбилисский сменил специализацию: раньше он был связан с наркобизнесом — в 2011-м отбывал наказание за незаконное хранение и приобретение запрещенных веществ.



В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что задержанному предъявлено обвинение в вымогательстве, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Жора Тбилисский был возведен в статус вора в законе в 90-х. Затем его лишали этого звания, по некоторой информации — из-за пристрастия все к тем же наркотикам. Но тогда за него заступился Дед Хасан и короновал повторно. Тбилисский также появлялся на многих так называемых сходках авторитетов. Теперь ему грозит серьезный срок заключения.