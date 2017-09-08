Под Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля

Более 5000 тонн угля удалось незаконно добыть злоумышленникам под городом Кемерово. Найти карьер полицейским удалось при помощи беспилотника.

170 аресты

задержание

Кемерово

уголь

Злоумышленники наняли тяжелую технику, рабочих и добывали ископаемые и днем и ночью. Они были крайне удивлены, когда рядом приземлился вертолет с группой захвата.



В результате спецоперации был задержан не только предполагаемый организатор незаконного бизнеса, но и сотрудники компании, которые помогали ему реализовывать товар. За определенную плату они предоставляли документы, с помощью которых уголь продавали котельным.



Во время обыска полицейские изъяли банковские карты, телефоны, документы, в которых указано точное количество украденного угля, и самое главное — реквизиты компаний, через которые продавали похищенное. Арестована техника, которая работала на месторождении. Против всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».