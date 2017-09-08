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  • 08.09, 16:08
    Под Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля. аресты, задержание, Кемерово, уголь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля

    Под Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля

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    Под Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля

    Под Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля

    Под Кемеровом в ходе спецоперации задержаны незаконные добытчики угля

      Более 5000 тонн угля удалось незаконно добыть злоумышленникам под городом Кемерово. Найти карьер полицейским удалось при помощи беспилотника.

      Злоумышленники наняли тяжелую технику, рабочих и добывали ископаемые и днем и ночью. Они были крайне удивлены, когда рядом приземлился вертолет с группой захвата.

      В результате спецоперации был задержан не только предполагаемый организатор незаконного бизнеса, но и сотрудники компании, которые помогали ему реализовывать товар. За определенную плату они предоставляли документы, с помощью которых уголь продавали котельным.

      Во время обыска полицейские изъяли банковские карты, телефоны, документы, в которых указано точное количество украденного угля, и самое главное — реквизиты компаний, через которые продавали похищенное. Арестована техника, которая работала на месторождении. Против всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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