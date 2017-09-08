Головокружительную погоню за пьяным лихачом в Волгограде сняли на видео

Водитель из Волгограда протаранил несколько машин и едва не сбил инспектора.

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Волгоград

ГИБДД

погоня

Увидев легковушку с тонированным лобовым стеклом, инспектор поднял жезл и указал на обочину. Но водитель решил испытать судьбу. Началась погоня.



Преследование снял видеорегистратор. Судя по кадрам, инспекторам пришлось совершать головокружительные маневры, иначе подозреваемый мог уйти.



Погоня оказалась скоротечной: стражи порядка догнали легковушку. Офицер на заднем сиденье перезарядил оружие, чтобы стрелять по колесам, но этого не потребовалось.



Уже в участке задержанному шоферу, конечно, устроили тест на алкоголь, в результате стало понятно, почему он пытался скрыться. Прибор показал, что пришло время лишить лихача водительских прав.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.