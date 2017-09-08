10 сентября в эфире НТВ зрители увидят продолжение документального проекта «Как в кино». Новый выпуск будет посвящен событиям, которые легли в основу сценария фильма «Выживший», и историям людей, которым удалось выбраться из ситуаций на грани жизни и смерти.
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Ведущий Максим Дрозд выяснит, как охотнику из Якутии удалось выжить после нападения медведя, как выбрался из тайги военный летчик после крушения истребителя и как хрупкая женщина в одиночку смогла противостоять дикой природе. Это люди, у которых не было дублеров. Они сделали невозможное и спаслись!
Максим Дрозд, актёр, ведущий: «Я знаю, что значит „как в кино“, потому что часто снимаюсь в остросюжетных фильмах. Меня не удивишь киношной бутафорией. Но даже я, посмотрев фильм „Выживший“, вздрогнул от происходящего на экране. Я бы ни за что не поверил, что такое возможно, если бы не узнал истории реальных людей!»
Документальный цикл «Как в кино» — это удивительные приключения, которые телезрители смогут пережить вместе с участниками событий, экспертами, ведущими и поверить в то, что каждый человек способен на подвиг.
Смотрите новый выпуск проекта «Как в кино» в воскресенье, 10 сентября, в 14:05.
Максим Дрозд, актёр, ведущий: «Я знаю, что значит „как в кино“, потому что часто снимаюсь в остросюжетных фильмах. Меня не удивишь киношной бутафорией. Но даже я, посмотрев фильм „Выживший“, вздрогнул от происходящего на экране. Я бы ни за что не поверил, что такое возможно, если бы не узнал истории реальных людей!»
Документальный цикл «Как в кино» — это удивительные приключения, которые телезрители смогут пережить вместе с участниками событий, экспертами, ведущими и поверить в то, что каждый человек способен на подвиг.
Смотрите новый выпуск проекта «Как в кино» в воскресенье, 10 сентября, в 14:05.
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