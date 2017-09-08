Рики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении

Магнитуда землетрясения, произошедшего в Мексике в ночь на 8 сентября, превысила 8. Президент страны назвал его сильнейшим за 100 лет. Сейсмологи предупреждали о возможных подземных толчках, но никто не знал, что они будут такой силы.
Очевидцем стихийного бедствия стал известный певец Рики Мартин, который со своим гастрольным турне как раз находится в Мексике.
Рики Мартин: «Я почувствовал силу землетрясения в Мексике сегодня. У меня был концерт. Надеюсь, все живы. Молюсь за всех».
В городах, оказавшиеся под ударом стихии, организованных туристов из России нет, однако почувствовали землетрясение и те, кто отдыхал на других курортах. Люди рассказывают: проснулись из-за того, что стены гостиницы трещали. В халатах, пижамах, шлепанцах они были вынуждены покинуть свои гостиницы.
По последним данным, подтверждена гибель пяти человек, в том числе двоих детей. Россиян среди жертв нет, но дипломаты продолжают следить за ситуацией. Стихией разрушены больницы, школы, дома, везде перебои с электричеством. В Мексике введен режим чрезвычайной ситуации.
И в это же время на Карибский регион надвигаются сразу два урагана — «Катя» и «Хосе», которые уже бушую во Флориде. По прогнозам синоптиков, следующая на очереди — Куба. Туристы с ужасом отмечают, что ветер здесь уже усилился. В аэропортах отменены ближайшие рейсы.
А в Доминиканской Республике минувшей ночью разгулялась свирепая «Ирма» — ураган, на счету которого уже шесть жертв. Но здесь к появлению «Ирмы» готовились: туристов эвакуировали в безопасную зону.
А самый мощный удар урагана обрушился на небольшие острова — Барбуда и Сен-Мартен. Они, по словам местных властей, полностью разрушены.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Рики Мартин: «Я почувствовал силу землетрясения в Мексике сегодня. У меня был концерт. Надеюсь, все живы. Молюсь за всех».
В городах, оказавшиеся под ударом стихии, организованных туристов из России нет, однако почувствовали землетрясение и те, кто отдыхал на других курортах. Люди рассказывают: проснулись из-за того, что стены гостиницы трещали. В халатах, пижамах, шлепанцах они были вынуждены покинуть свои гостиницы.
По последним данным, подтверждена гибель пяти человек, в том числе двоих детей. Россиян среди жертв нет, но дипломаты продолжают следить за ситуацией. Стихией разрушены больницы, школы, дома, везде перебои с электричеством. В Мексике введен режим чрезвычайной ситуации.
И в это же время на Карибский регион надвигаются сразу два урагана — «Катя» и «Хосе», которые уже бушую во Флориде. По прогнозам синоптиков, следующая на очереди — Куба. Туристы с ужасом отмечают, что ветер здесь уже усилился. В аэропортах отменены ближайшие рейсы.
А в Доминиканской Республике минувшей ночью разгулялась свирепая «Ирма» — ураган, на счету которого уже шесть жертв. Но здесь к появлению «Ирмы» готовились: туристов эвакуировали в безопасную зону.
А самый мощный удар урагана обрушился на небольшие острова — Барбуда и Сен-Мартен. Они, по словам местных властей, полностью разрушены.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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