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  • 08.09, 17:38
    Рики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении. землетрясения, знаменитости, Мексика, музыка и музыканты, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении

    Рики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении

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    Рики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении

    Рики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении

    Рики Мартин рассказал о пережитом в Мексике землетрясении

      Магнитуда землетрясения, произошедшего в Мексике в ночь на 8 сентября, превысила 8. Президент страны назвал его сильнейшим за 100 лет. Сейсмологи предупреждали о возможных подземных толчках, но никто не знал, что они будут такой силы.

      Очевидцем стихийного бедствия стал известный певец Рики Мартин, который со своим гастрольным турне как раз находится в Мексике.

      Рики Мартин: «Я почувствовал силу землетрясения в Мексике сегодня. У меня был концерт. Надеюсь, все живы. Молюсь за всех».

      В городах, оказавшиеся под ударом стихии, организованных туристов из России нет, однако почувствовали землетрясение и те, кто отдыхал на других курортах. Люди рассказывают: проснулись из-за того, что стены гостиницы трещали. В халатах, пижамах, шлепанцах они были вынуждены покинуть свои гостиницы.

      По последним данным, подтверждена гибель пяти человек, в том числе двоих детей. Россиян среди жертв нет, но дипломаты продолжают следить за ситуацией. Стихией разрушены больницы, школы, дома, везде перебои с электричеством. В Мексике введен режим чрезвычайной ситуации.

      И в это же время на Карибский регион надвигаются сразу два урагана — «Катя» и «Хосе», которые уже бушую во Флориде. По прогнозам синоптиков, следующая на очереди — Куба. Туристы с ужасом отмечают, что ветер здесь уже усилился. В аэропортах отменены ближайшие рейсы.

      А в Доминиканской Республике минувшей ночью разгулялась свирепая «Ирма» — ураган, на счету которого уже шесть жертв. Но здесь к появлению «Ирмы» готовились: туристов эвакуировали в безопасную зону.

      А самый мощный удар урагана обрушился на небольшие острова — Барбуда и Сен-Мартен. Они, по словам местных властей, полностью разрушены.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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