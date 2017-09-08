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  • 08.09, 16:08
    Стартовала масштабная реконструкция вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги. железные дороги, реконструкция и реставрация, РЖД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтартовала масштабная реконструкция вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги

    Стартовала масштабная реконструкция вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги

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    Стартовала масштабная реконструкция вокзалов <nobr>Восточно-Сибирской</nobr> железной дороги

    Стартовала масштабная реконструкция вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги

    Стартовала масштабная реконструкция вокзалов <nobr>Восточно-Сибирской</nobr> железной дороги

      В Сибири начали реконструировать железнодорожные вокзалы. Масштабные работы проходят в рамках обновления главной транспортной артерии региона. Вслед за Улан-Удэ капитальный ремонт начнется в Иркутске и других населенных пунктах.

      На реконструкцию вокзалов руководство РЖД готово потратить более 4 млрд рублей. Кроме комплексов крупных городов, будут отремонтированы и небольшие узловые станции.

      Замена изношенных коммуникаций и световых табло, организация безбарьерной среды и установка новых комфортных сидений — это только часть преобразований, делятся в РЖД. Изменится и внешний облик зданий. Например, вокзал Улан-Удэ украсят традиционными бурятскими атрибутами. На этом лично настоял глава республики.

      Ремонт вокзалов проходит в рамках масштабной реконструкции всего восточного сообщения. На БАМе и Транссибе строят новые развязки и укладывают пути. Так, в регионе планируют повысить его транспортную доступность для пассажиров. Дальний Восток, как надеются его жители, через пару лет станет немного ближе.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.

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