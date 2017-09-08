Жертвами землетрясения в Мексике стали двое детей

Спасатели в Мексике разбирают завалы после сильнейшего землетрясения, магнитуда которого превысила 8. Основной удар стихии пришелся на южные штаты. Сообщается как минимум о пяти погибших, среди которых двое детей.
В момент первого толчка в Мексике и Гватемале был поздний вечер. Большинство жителей находились в своих домах, многие спали. Качались стены и люстры, дребезжали стекла, осыпались фасады. «Дом раскачивался, словно резиновый», — рассказывают очевидцы.
Больше всего пострадавших — в мексиканском штате Чиапас. Под руинами обнаружили тела троих человек, поиски продолжаются. Ущерб нанесен домам, школам, больницам, отсутствует электричество.
В штате Табаско погибли два ребенка — один при обрушении дома, другой — в обесточенной больнице из-за отключения аппарата искусственной вентиляции легких.
Даже в столице страны Мехико, которая находится за тысячу километров от эпицентра, почувствовали толчки. Испуганные люди в пижамах выбегали на улицы. Некоторые, обернувшись в одеяла, стояли в темноте до утра.
Также сообщается об одном погибшем в Гватемале.
Землетрясение произошло в акватории Тихого океана в сотне километров от южной части мексиканского побережья. Сейсмологи говорят о магнитуде более 8, за первым ударом последовал афтершок магнитудой 5,7. Президент Мексики назвал землетрясение сильнейшим за век. Во многих прибрежных странах появились предупреждения об угрозе разрушительных волн высотой более метра.
Российский Дальний Восток это никак не затронет, говорят специалисты. Что касается отечественных туристов, отдыхающих в Центральной Америке по путевкам, то сообщений о пострадавших на данный момент нет.
Больше всего пострадавших — в мексиканском штате Чиапас. Под руинами обнаружили тела троих человек, поиски продолжаются. Ущерб нанесен домам, школам, больницам, отсутствует электричество.
В штате Табаско погибли два ребенка — один при обрушении дома, другой — в обесточенной больнице из-за отключения аппарата искусственной вентиляции легких.
Даже в столице страны Мехико, которая находится за тысячу километров от эпицентра, почувствовали толчки. Испуганные люди в пижамах выбегали на улицы. Некоторые, обернувшись в одеяла, стояли в темноте до утра.
Также сообщается об одном погибшем в Гватемале.
Землетрясение произошло в акватории Тихого океана в сотне километров от южной части мексиканского побережья. Сейсмологи говорят о магнитуде более 8, за первым ударом последовал афтершок магнитудой 5,7. Президент Мексики назвал землетрясение сильнейшим за век. Во многих прибрежных странах появились предупреждения об угрозе разрушительных волн высотой более метра.
Российский Дальний Восток это никак не затронет, говорят специалисты. Что касается отечественных туристов, отдыхающих в Центральной Америке по путевкам, то сообщений о пострадавших на данный момент нет.
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