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  • 08.09, 14:37

    СМИ: ивантеевский стрелок хотел убить отца

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    СМИ: ивантеевский стрелок хотел убить отца

    СМИ: ивантеевский стрелок хотел убить отца

    СМИ: ивантеевский стрелок хотел убить отца
  • Фото: vk.com

    • Устроивший стрельбу в ивантеевской школе подросток хотел расправиться с отцом, который, предположительно, издевался над сыном.

    У школьника, устроившего стрельбу и ранившего учительницу в Ивантеевке, был расстрельный список. Бумагу с именами 15-летний юноша повсюду носил с собой. Как рассказала его знакомая Анастасия, в списке были не только сверстники, но и родной отец. Школьник хотел убить его за то, что тот «гнобил» сына.

    О том, что отношения с родителями у стрелка были неважными, подтвердил в интервью НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

    Михаил Виноградов: «Желание убить отца здесь обоснованно. Отец сам его обосновал нам. Когда его допрашивали, он посмотрел на часы и сказал: „Мне пора обедать“. И ушел, не закончив интервью со следователями».

    Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые прыгали из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.

    смотретьИвантеевского стрелка отправили под арест
    Ивантеевского стрелка отправили под арест
    Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство. Школьника арестовали, он признал вину, заявил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у пострадавших. Молодой человек будет находиться под стражей до 5 ноября. Его защита сообщила, что не будет обжаловать его арест, передает ТАСС.

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