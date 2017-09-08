СМИ: ивантеевский стрелок хотел убить отца

Устроивший стрельбу в ивантеевской школе подросток хотел расправиться с отцом, который, предположительно, издевался над сыном.
У школьника, устроившего стрельбу и ранившего учительницу в Ивантеевке, был расстрельный список. Бумагу с именами 15-летний юноша повсюду носил с собой. Как рассказала его знакомая Анастасия, в списке были не только сверстники, но и родной отец. Школьник хотел убить его за то, что тот «гнобил» сына.
О том, что отношения с родителями у стрелка были неважными, подтвердил в интервью НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Михаил Виноградов: «Желание убить отца здесь обоснованно. Отец сам его обосновал нам. Когда его допрашивали, он посмотрел на часы и сказал: „Мне пора обедать“. И ушел, не закончив интервью со следователями».
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые прыгали из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство. Школьника арестовали, он признал вину, заявил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у пострадавших. Молодой человек будет находиться под стражей до 5 ноября. Его защита сообщила, что не будет обжаловать его арест, передает ТАСС.
О том, что отношения с родителями у стрелка были неважными, подтвердил в интервью НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Михаил Виноградов: «Желание убить отца здесь обоснованно. Отец сам его обосновал нам. Когда его допрашивали, он посмотрел на часы и сказал: „Мне пора обедать“. И ушел, не закончив интервью со следователями».
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые прыгали из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство. Школьника арестовали, он признал вину, заявил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у пострадавших. Молодой человек будет находиться под стражей до 5 ноября. Его защита сообщила, что не будет обжаловать его арест, передает ТАСС.
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