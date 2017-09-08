МИД РФ призвал стороны конфликта в Мьянме к диалогу

Стороны конфликта в Мьянме должны отказаться от шагов, способных ухудшить обстановку, и перейти к конструктивному диалогу. С таким заявлением в пятницу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться и воздерживаться впредь от каких-либо действий, способных привести к дальнейшей деградации обстановки».
По словам Захаровой, сторонам следует начать конструктивный диалог, поскольку это единственный способ «комплексного урегулирования многогранной проблемы мусульманского меньшинства в Мьянме».
Ранее у здания посольства Мьянмы в Москве прошли стихийные митинги, участники которых потребовали остановить насилие в отношении представителей народности рохинджа, исповедующих ислам. Также крупный санкционированный митинг был организован в Грозном. Позицию митингующих поддержал Рамзан Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. При этом он отметил, что все граждане России, в том числе чиновники и главы регионов, могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики страны.
По словам Захаровой, сторонам следует начать конструктивный диалог, поскольку это единственный способ «комплексного урегулирования многогранной проблемы мусульманского меньшинства в Мьянме».
Ранее у здания посольства Мьянмы в Москве прошли стихийные митинги, участники которых потребовали остановить насилие в отношении представителей народности рохинджа, исповедующих ислам. Также крупный санкционированный митинг был организован в Грозном. Позицию митингующих поддержал Рамзан Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. При этом он отметил, что все граждане России, в том числе чиновники и главы регионов, могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики страны.
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