Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.09, 13:06

    Захарова назвала возможную цель спецслужб США при обыске в генконсульстве РФ

    комментировать

    Захарова назвала возможную цель спецслужб США при обыске в генконсульстве РФ

    Захарова назвала возможную цель спецслужб США при обыске в генконсульстве РФ

    Целью американских спецслужб при обыске в генконсульстве РФ в Сан-Франциско может являться подготовка провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова: «Не попытка ли это американских спецслужб устроить антироссийскую провокацию и вообще, возможно, либо подбросить в здание компрометирующие материалы, либо потом их каким-то образом найти. Потому что то, что они сейчас делают, — мы не имеем об этом ни малейшего представления».

    По словам Захаровой, в здании проводятся «какие-то работы», при этом российскую сторону не информируют о деталях. Представитель МИД обратила внимание на загрузку специальной аппаратуры и техники.

    При этом Захарова выразила опасение, что действия США в отношении российских объектов дипсобственности могут превратиться «в новую американскую традицию».

    Мария Захарова: «Полагаем, что США таким образом дестабилизируют не только российско-американские отношения, но и глобальный международный порядок».

    Напомним, в конце августа власти США потребовали в срок до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски. В Госдепартаменте США их назвали «обычным осмотром» и призвали отказаться от ответных мер.

    смотретьЗахарова назвала организаторов «шоу» с обысками в США
    Захарова назвала организаторов «шоу» с обысками в США
    Ранее Мария Захарова в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой заявила, что США провели именно обыск, который переходит «в бандитское нападение». Захарова отметила, что в здании генконсульства в Сан-Франциско американские власти выставили блокпосты, которые работают круглосуточно.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru