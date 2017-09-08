Захарова назвала возможную цель спецслужб США при обыске в генконсульстве РФ

Целью американских спецслужб при обыске в генконсульстве РФ в
Сан-Франциско может являться подготовка провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Не попытка ли это американских спецслужб устроить антироссийскую провокацию и вообще, возможно, либо подбросить в здание компрометирующие материалы, либо потом их каким-то образом найти. Потому что то, что они сейчас делают, — мы не имеем об этом ни малейшего представления».
По словам Захаровой, в здании проводятся «какие-то работы», при этом российскую сторону не информируют о деталях. Представитель МИД обратила внимание на загрузку специальной аппаратуры и техники.
При этом Захарова выразила опасение, что действия США в отношении российских объектов дипсобственности могут превратиться «в новую американскую традицию».
Мария Захарова: «Полагаем, что США таким образом дестабилизируют не только российско-американские отношения, но и глобальный международный порядок».
Напомним, в конце августа власти США потребовали в срок до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски. В Госдепартаменте США их назвали «обычным осмотром» и призвали отказаться от ответных мер.
Ранее Мария Захарова в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой заявила, что США провели именно обыск, который переходит «в бандитское нападение». Захарова отметила, что в здании генконсульства в Сан-Франциско американские власти выставили блокпосты, которые работают круглосуточно.
По словам Захаровой, в здании проводятся «какие-то работы», при этом российскую сторону не информируют о деталях. Представитель МИД обратила внимание на загрузку специальной аппаратуры и техники.
При этом Захарова выразила опасение, что действия США в отношении российских объектов дипсобственности могут превратиться «в новую американскую традицию».
Мария Захарова: «Полагаем, что США таким образом дестабилизируют не только российско-американские отношения, но и глобальный международный порядок».
Напомним, в конце августа власти США потребовали в срок до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски. В Госдепартаменте США их назвали «обычным осмотром» и призвали отказаться от ответных мер.
Ранее Мария Захарова в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой заявила, что США провели именно обыск, который переходит «в бандитское нападение». Захарова отметила, что в здании генконсульства в Сан-Франциско американские власти выставили блокпосты, которые работают круглосуточно.
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