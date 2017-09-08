НТВ приглашает на «Квартирник у Маргулиса»

Уже в эту субботу, в 23:45, у зрителей НТВ появится возможность побывать на закрытом мероприятии — музыкальном «Квартирнике», где будет звучать только качественная музыка в живом исполнении. Ведущий «Квартирника НТВ» — Евгений Маргулис.
Первыми гостями «Квартирника НТВ» стали участники группы «Машина времени». Специально для записи программы рок-коллектив собрался в полном составе впервые за продолжительное время: Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов, Андрей Державин, Игорь Хомич, Игорь Дитковский, Сергей Остроумов и Евгений Маргулис вспомнили молодость, поведали гостям в студии байки из прошлого, поделились со зрителями неожиданными фактами из истории их команды и, конечно, наполнили вечер музыкой, на которой выросло не одно поколение меломанов.
Андрей Макаревич, певец, бессменный участник рок-группы «Машина времени»: «Атмосфера чудесная, прекрасно, что такая история появилась на телеканале НТВ. На телевидении должны быть столь хорошие, душевные проекты. Женя отличный ведущий, с ним очень комфортно. Мы, конечно, не вчера познакомились, это сыграло свою роль».
Уже этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают известных исполнителей с неожиданной стороны.
Напомним, музыкальная программа «Квартирник» начала существование в ноябре 2015 года и быстро завоевала зрительскую любовь. В июле 2017 года производство этого проекта запустил телеканал НТВ, который также приобрел права на еще не показанные эпизоды.
«Квартирник НТВ у Маргулиса» — это необычный формат, подкупающий неформальностью и живой творческой атмосферой. В гости к Евгению Маргулису приходят известные музыканты и камерно, под гитару, исполняют свои лучшие песни и новые композиции. Если раньше о том, кто придет в студию, зрители узнавали заранее, то теперь интрига сохранится вплоть до самого эфира и сделает квартирник еще более закрытым мероприятием для настоящих ценителей хорошей музыки.
Премьера программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» — в субботу, 9 сентября, в 23:45.
Андрей Макаревич, певец, бессменный участник рок-группы «Машина времени»: «Атмосфера чудесная, прекрасно, что такая история появилась на телеканале НТВ. На телевидении должны быть столь хорошие, душевные проекты. Женя отличный ведущий, с ним очень комфортно. Мы, конечно, не вчера познакомились, это сыграло свою роль».
Уже этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают известных исполнителей с неожиданной стороны.
Напомним, музыкальная программа «Квартирник» начала существование в ноябре 2015 года и быстро завоевала зрительскую любовь. В июле 2017 года производство этого проекта запустил телеканал НТВ, который также приобрел права на еще не показанные эпизоды.
«Квартирник НТВ у Маргулиса» — это необычный формат, подкупающий неформальностью и живой творческой атмосферой. В гости к Евгению Маргулису приходят известные музыканты и камерно, под гитару, исполняют свои лучшие песни и новые композиции. Если раньше о том, кто придет в студию, зрители узнавали заранее, то теперь интрига сохранится вплоть до самого эфира и сделает квартирник еще более закрытым мероприятием для настоящих ценителей хорошей музыки.
Премьера программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» — в субботу, 9 сентября, в 23:45.
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