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  • 08.09, 11:35

    Спасатели вытащили застрявшего в дупле пьяного эстонца

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    Спасатели вытащили застрявшего в дупле пьяного эстонца

    Спасатели вытащили застрявшего в дупле пьяного эстонца

    Курьезный случай произошел в Эстонии. Там подвыпивший местный житель застрял в дупле дерева.

    Сообщение о том, что нетрезвый мужчина забрался в дупло и не может из него выбраться, поступило накануне днем. Спасатели выехали на необычный вызов.

    Попавшего в беду мужчину пришлось вызволять с помощью бензопилы. После расширения отверстия дупла несчастный освободился. По предварительным данным, серьезных травм он не получил, сообщает «Интерфакс».

    Ранее в похожую ситуацию попал житель Китая. Мужчина застрял в унитазе, пытаясь вытащить упавший телефон.

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