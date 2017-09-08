Спасатели вытащили застрявшего в дупле пьяного эстонца

Курьезный случай произошел в Эстонии. Там подвыпивший местный житель застрял в дупле дерева.
Сообщение о том, что нетрезвый мужчина забрался в дупло и не может из него выбраться, поступило накануне днем. Спасатели выехали на необычный вызов.
Попавшего в беду мужчину пришлось вызволять с помощью бензопилы. После расширения отверстия дупла несчастный освободился. По предварительным данным, серьезных травм он не получил, сообщает «Интерфакс».
Ранее в похожую ситуацию попал житель Китая. Мужчина застрял в унитазе, пытаясь вытащить упавший телефон.
Попавшего в беду мужчину пришлось вызволять с помощью бензопилы. После расширения отверстия дупла несчастный освободился. По предварительным данным, серьезных травм он не получил, сообщает «Интерфакс».
Ранее в похожую ситуацию попал житель Китая. Мужчина застрял в унитазе, пытаясь вытащить упавший телефон.
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