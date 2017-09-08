Ответы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов

Дональд Трамп — младший дал показания на закрытых слушаниях в сенате США. Речь шла о расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что встречался в Москве летом прошлого года с адвокатом Натальей Весельницкой, но лишь для того, чтобы получить от нее информацию о физическом состоянии главного конкурента отца на пост президента — Хиллари Клинтон. При этом
Трамп-младший опроверг участие в сговоре с иностранными государствами.
Встреча Дональда Трампа — младшего с сотрудниками юридического комитета сената США продолжалась пять часов и проходила за закрытыми дверями. Тем не менее некоторые ее детали уже просочились в прессу.
Главной темой стал разговор Трампа-младшего, главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016-го в Нью-Йорке. Сын Трампа зачитал обращение к следователям комитета, в котором сообщил, что пошел на эту встречу заинтригованный потенциально важной информацией о Хиллари Клинтон.
При этом сын американского президента подчеркнул, что ни в какой сговор с русскими ни он, ни кто-либо из окружения Трампа не входил, никого из русских своему отцу не представлял, а после встречи даже не сообщил ему о ней. И опять добавил, что разговор с Весельницкой для него оказался бесполезным.
Юридический комитет сената США не единственный, кто вот уже который месяц занимается поисками «русского следа» в окружении Трампа. Свои расследования также ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса и ФБР, курирует которое специальный прокурор Роберт Мюллер. И хотя ничего важного накопать до сих пор не удалось, попытки не прекращаются.
Ряд сенаторов-демократов, присутствовавших на сегодняшних слушаниях, уже заявили, что не удовлетворены ответами Трампа-младшего и он останется персоной, представляющей интерес для следствия. Скорее всего, его снова вызовут в сенат, но теперь уже для публичного допроса.
Главной темой стал разговор Трампа-младшего, главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016-го в Нью-Йорке. Сын Трампа зачитал обращение к следователям комитета, в котором сообщил, что пошел на эту встречу заинтригованный потенциально важной информацией о Хиллари Клинтон.
При этом сын американского президента подчеркнул, что ни в какой сговор с русскими ни он, ни кто-либо из окружения Трампа не входил, никого из русских своему отцу не представлял, а после встречи даже не сообщил ему о ней. И опять добавил, что разговор с Весельницкой для него оказался бесполезным.
Юридический комитет сената США не единственный, кто вот уже который месяц занимается поисками «русского следа» в окружении Трампа. Свои расследования также ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса и ФБР, курирует которое специальный прокурор Роберт Мюллер. И хотя ничего важного накопать до сих пор не удалось, попытки не прекращаются.
Ряд сенаторов-демократов, присутствовавших на сегодняшних слушаниях, уже заявили, что не удовлетворены ответами Трампа-младшего и он останется персоной, представляющей интерес для следствия. Скорее всего, его снова вызовут в сенат, но теперь уже для публичного допроса.
Комментарии