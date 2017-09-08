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  • 08.09, 13:06
    Ответы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов. Клинтон Хиллари, расследование, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтветы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов

    Ответы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов

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    Ответы <nobr>Трампа-младшего</nobr> о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов

    Ответы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов

    Ответы <nobr>Трампа-младшего</nobr> о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов

      Дональд Трамп — младший дал показания на закрытых слушаниях в сенате США. Речь шла о расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что встречался в Москве летом прошлого года с адвокатом Натальей Весельницкой, но лишь для того, чтобы получить от нее информацию о физическом состоянии главного конкурента отца на пост президента — Хиллари Клинтон. При этом Трамп-младший опроверг участие в сговоре с иностранными государствами.

      Встреча Дональда Трампа — младшего с сотрудниками юридического комитета сената США продолжалась пять часов и проходила за закрытыми дверями. Тем не менее некоторые ее детали уже просочились в прессу.

      Главной темой стал разговор Трампа-младшего, главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016-го в Нью-Йорке. Сын Трампа зачитал обращение к следователям комитета, в котором сообщил, что пошел на эту встречу заинтригованный потенциально важной информацией о Хиллари Клинтон.

      При этом сын американского президента подчеркнул, что ни в какой сговор с русскими ни он, ни кто-либо из окружения Трампа не входил, никого из русских своему отцу не представлял, а после встречи даже не сообщил ему о ней. И опять добавил, что разговор с Весельницкой для него оказался бесполезным.

      Юридический комитет сената США не единственный, кто вот уже который месяц занимается поисками «русского следа» в окружении Трампа. Свои расследования также ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса и ФБР, курирует которое специальный прокурор Роберт Мюллер. И хотя ничего важного накопать до сих пор не удалось, попытки не прекращаются.

      Ряд сенаторов-демократов, присутствовавших на сегодняшних слушаниях, уже заявили, что не удовлетворены ответами Трампа-младшего и он останется персоной, представляющей интерес для следствия. Скорее всего, его снова вызовут в сенат, но теперь уже для публичного допроса.

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