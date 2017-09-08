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  • 08.09, 11:35

    В Москве мужчина упал с Крымского моста на теплоход

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    В Москве мужчина упал с Крымского моста на теплоход

    В Москве мужчина упал с Крымского моста на теплоход

    Московские полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины, упавшего с Крымского моста на теплоход.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В службу „02“ поступило сообщение от администратора теплохода о падении с высоты. По его словам, мужчина упал к ним на борт с Крымского моста во время движения теплохода по реке».

    Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили на борту прогулочного судна тело 45-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой.

    По факту инцидента следователи начали проверку, сообщает ТАСС.

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