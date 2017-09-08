Сменился глава Международного паралимпийского комитета

Новым президентом Международного паралимпийского комитета избран бразилец Эндрю Парсонс. Выборы прошли на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби .

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Парсонс победил в первом же туре голосования, получив в свою поддержку 84 голоса. Для победы надо было набрать минимум 82. На посту главы МПК он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.



Эндрю Парсонс: «Хочу поблагодарить всех членов МПК за то, что проголосовали за меня, поверили в меня. Это один из самых счастливых дней в моей жизни, лучше был лишь день рождения моей дочери».



Парсонс стал третьим президентом в истории организации, которая ведет свою историю с 1989 года. Ранее он занимал должность вице-президента МПК.