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  • 08.09, 10:03

    Сменился глава Международного паралимпийского комитета

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    Сменился глава Международного паралимпийского комитета

    Сменился глава Международного паралимпийского комитета

    Новым президентом Международного паралимпийского комитета избран бразилец Эндрю Парсонс. Выборы прошли на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби.

    Парсонс победил в первом же туре голосования, получив в свою поддержку 84 голоса. Для победы надо было набрать минимум 82. На посту главы МПК он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

    Эндрю Парсонс: «Хочу поблагодарить всех членов МПК за то, что проголосовали за меня, поверили в меня. Это один из самых счастливых дней в моей жизни, лучше был лишь день рождения моей дочери».

    Парсонс стал третьим президентом в истории организации, которая ведет свою историю с 1989 года. Ранее он занимал должность вице-президента МПК.

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