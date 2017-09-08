Рогозина удивил запоздалый интерес Сирии и Израиля к российским «Терминаторам»

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вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил удивление тем, что Сирия и Израиль только сейчас проявили интерес к покупке российских боевых машин поддержки танков типа «Терминатор».
На своих страницах в соцсетях Рогозин назвал странным, что обе страны «так долго раскачивались», ведь «Терминатор» — это, по словам вице-премьера, уникальная машина.
Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко сообщил, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке «Терминаторов».
Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина https://t.co/h9Xua7WWEp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) September 7, 2017
Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко сообщил, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке «Терминаторов».
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