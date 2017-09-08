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  • 08.09, 08:33

    «Не за то взялся»: Пушков ответил на заявление Порошенко о Крыме

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    «Не за то взялся»: Пушков ответил на заявление Порошенко о Крыме

    «Не за то взялся»: Пушков ответил на заявление Порошенко о Крыме

    Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского президента Петра Порошенко о Крыме.

    Пушков рекомендовал Порошенко, который признал невозможным силовой возврат полуострова, изучить опыт «одного грузина».




    Также российский сенатор посоветовал украинскому лидеру заняться экономикой своей страны, а не возвращением Крыма.





    смотретьЦинизм и манипуляция: в Раде разочарованы выступлением Порошенко
    Цинизм и манипуляция: в Раде разочарованы выступлением Порошенко
    Ранее Порошенко в традиционном обращении к парламенту признал, что «отбить полуостров силой не получится», а сам он в состав Украины вряд ли вернется. Поэтому нужно сделать Крым для России непосильной ношей, или, если процитировать украинского президента точнее, «сделать так, чтобы ей запекло». Порошенко предложил обратиться ко всем возможным инструментам международного права: санкциям, арбитражам, мониторинговым механизмам.

    Журналисты заметили, что это утверждение противоречит июньским обещаниям президента о том, что скоро «украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму».

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