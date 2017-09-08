СК расследует гибель человека при пожаре на химзаводе в Ставропольском крае

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели мужчины во время пожара на химическом заводе в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ведомстве.
Пожар на предприятии произошел вечером 7 сентября. Как сообщили в МЧС, на химзаводе «Невинномысский Азот» вспыхнули нетоксичные отходы производства. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров.
Пожарным быстро удалось справиться с огнем. В результате происшествия один человек погиб, он отравился угарным газом, еще один пострадал. Как заявили на предприятии, семье погибшего сотрудника будет выплачена компенсация.
В настоящее время завод работает в штатном режиме. Угрозы распространения ядовитых веществ нет. Специалисты выясняют точные причины возгорания.
Пожарным быстро удалось справиться с огнем. В результате происшествия один человек погиб, он отравился угарным газом, еще один пострадал. Как заявили на предприятии, семье погибшего сотрудника будет выплачена компенсация.
В настоящее время завод работает в штатном режиме. Угрозы распространения ядовитых веществ нет. Специалисты выясняют точные причины возгорания.
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