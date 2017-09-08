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  • 08.09, 08:33

    Транспортный налог предложили заменить экологическим

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    Транспортный налог предложили заменить экологическим

    Транспортный налог предложили заменить экологическим

    На смену транспортному налогу в России может прийти экологический. Соответствующую идею изучает министерство транспорта РФ в рамках подготовки Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.

    Размер действующего транспортного налога рассчитывается исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством.

    По информации газеты «Известия», Транспортная стратегия РФ предусматривает снижение в будущем энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств. В связи с этим предлагается заменить транспортный налог экологическим. Он будет рассчитываться только исходя из конструктивных параметров машины по выбросам углекислого газа, указанных в паспорте технического средства.

    При этом ставка экологического налога, в отличие от действующего транспортного, не будет зависеть от региона регистрации. Сейчас разницей ставок пользуются некоторые юридические лица, регистрируя транспортные средства в регионе с пониженным коэффициентом.

    Информацию об обсуждении экологического налога подтвердили в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича.

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