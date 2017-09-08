Путин принял участие в церемонии закладки четырех судов

Президент России посетил судостроительный завод «Звезда».

Владимир Путин завершает рабочую программу на Дальнем Востоке. Российский президент посетил судостроительный комплекс «Звезда», где принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения. Они будут построены по заказу «Роснефти». Путин поднялся на специальный помост и закрепил памятную табличку на закладной секции одного из судов. Обращаясь с приветственным словом к рабочим, Владимир Путин отметил, что необходимо повышать потенциал судоверфи.



Владимир Путин, президент РФ: «Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи: начать выпуск полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники. Уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. Будем за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия. Не только „Роснефть“, но и „Газпром“ и „Новатэк“, и другие наши компании должны выполнять этот план и заранее вовремя делать эти заявки и, может быть, даже и большие заявки, потому что потенциал перевыполнения этого плана у „Звезды“, безусловно, есть».



На базе завода «Звезда» в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса «Звезда» будет завершен в конце 2024 года. На основе проекта создается территория опережающего развития «Большой Камень».



Как ожидается, глава государства из Приморья отправится в Пермь.

