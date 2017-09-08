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  • 08.09, 08:33
    American Airlines отменяет авиарейсы из-за приближения урагана «Ирма». США, аэропорты, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВAmerican Airlines отменяет авиарейсы из-за приближения урагана «Ирма»

    American Airlines отменяет авиарейсы из-за приближения урагана «Ирма»

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    American Airlines отменяет авиарейсы <nobr>из-за</nobr> приближения урагана «Ирма»

    American Airlines отменяет авиарейсы из-за приближения урагана «Ирма»

    American Airlines отменяет авиарейсы <nobr>из-за</nobr> приближения урагана «Ирма»
    • Фото: Associated Press © 2017, Marta Lavandier

      • На юге США готовятся к удару урагана «Ирма».

      Эвакуация населения началась в штате Джорджия. Там ввели режим чрезвычайного положения. Режим ЧП также объявлен во Флориде, Южной Каролине, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

      Ранее смертоносная «Ирма» нанесла удар по Карибам, а затем прошлась по Виргинским островам и Пуэрто-Рико. Сейчас она медленно движется к американскому побережью от Доминиканы. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали уже 13 человек. Больше миллиона пострадали, в том числе, 20 тысяч детей.

      По прогнозам синоптиков, ураган достигнет юга США в выходные и при этом не потеряет свою силу. Основной удар придется на Майями-Бич. Мэр города официально попросил туристов в ближайшие дни не приезжать на курорт, а авиакомпания American Airlines отменила все рейсы во Флориду на субботу и воскресенье. Полностью отменены полеты в Майами, Орландо и других городах штата Флорида. Отменяются и запланированные на пятницу рейсы из Европы и Южной Америки.

      смотретьВ аэропорту штата Флорида произошла стрельба
      В аэропорту штата Флорида произошла стрельба
      Напомним, аэропорты Флориды перегружены из-за большого числа желающих покинуть возможную зону стихийного бедствия. Терминал международного аэропорта округа Майами-Дейд был закрыт из-за происшествия со стрельбой.

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