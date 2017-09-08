Минздрав предлагает штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства

Министерство здравоохранения РФ предлагает ввести административную ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений, которые приводят к повышению цен на жизненно необходимые лекарства.
Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает ввести административный штраф для держателей прав лекарств, если те при регистрации и оформлении предельных отпускных цен предоставляют недостоверные сведения и это влечет за собой завышение предельной отпускной цены.
Такие нарушения предлагается наказывать штрафом «в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года».
Такие нарушения предлагается наказывать штрафом «в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года».
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