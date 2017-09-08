Немецкий политик предложил ради сотрудничества ЕС и РФ «вынести за скобки» тему Крыма

Киев обвинил главу МИД ФРГ в «заигрывании с Кремлем» за предложение об ослаблении антироссийских санкций. А европейские политики уверены, что ради сотрудничества с Москвой ЕС пора идти на компромиссы.
Складывается впечатление, что Киев не хочет расставаться с образом жертвы, и что перемирие в Донбассе ему совсем не нужно, как и нормализация отношений с Россией. Иначе как объяснить резкую реакцию украинских властей на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Дипломат предложил немного разрядить обстановку и ослабить санкции против Москвы. Причем сделать это не дожидаясь полного выполнения минских договоренностей.
По словам Габриэля, важнее всего прекратить огонь в Донбассе и установить в регионе устойчивое перемирие. А шаг в этом направлении Россия уже сделала: в ООН внесен законопроект о вводе миротворцев на линию разграничения. По задумке российского президента, «голубые каски» должны будут находиться на линии фронта с одной лишь целью: защищать наблюдателей ОБСЕ. И вот за эти слова Киев обвинил немецкого министра в «заигрывании с Кремлем».
Впрочем, вряд ли все это сможет существенно повлиять на общее настроение в Германии, где большинство политиков уже высказались против санкций. О том, что ради сотрудничества с Москвой тему Крыма можно «временно вынести за скобки» заявил и бывший премьер-министр Бранденбурга Матиас Платцек. По его мнению, без участия Москвы в европейской политике безопасности «будет только хуже».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По словам Габриэля, важнее всего прекратить огонь в Донбассе и установить в регионе устойчивое перемирие. А шаг в этом направлении Россия уже сделала: в ООН внесен законопроект о вводе миротворцев на линию разграничения. По задумке российского президента, «голубые каски» должны будут находиться на линии фронта с одной лишь целью: защищать наблюдателей ОБСЕ. И вот за эти слова Киев обвинил немецкого министра в «заигрывании с Кремлем».
Впрочем, вряд ли все это сможет существенно повлиять на общее настроение в Германии, где большинство политиков уже высказались против санкций. О том, что ради сотрудничества с Москвой тему Крыма можно «временно вынести за скобки» заявил и бывший премьер-министр Бранденбурга Матиас Платцек. По его мнению, без участия Москвы в европейской политике безопасности «будет только хуже».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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