Вирус Коксаки атаковал регионы России

Вирус Коксаки, который летом разгулялся на турецких курортах, под занавес отпускного сезона начал шествие и по России. Роспотребнадзор обещает наказать турагентства, которые не сообщили об опасности ни туристам, покупающим путевки, ни органам санитарного контроля.
Посмотрев на тревожные новости, которые сегодня приходят из разных регионов страны, можно составить примерную карту распространения заразы. Самая масштабная вспышка вируса Коксаки зафиксирована в Югре. В Сургуте госпитализированы около 20 человек, а заболевших, конечно, больше. Растет число заразившихся и в Нижневартовске. В Оренбурге сотрудники Роспотребнадзора встречают каждый самолет из Турции. У 10 туристов диагностирован энтеровирус с симптомами Коксаки. 4 подтвержденных случая зафиксированы в Башкирии.
Вспышка заболеваний с симптоматикой Коксаки отмечена на Южном Урале. Тревожные сигналы от жителей поступают и из Поволжья, а некоторые источники сообщают, что единичные случаи отмечены и в Москве. Действительно ли вирус Коксаки родом из Турции? Как обезопасить себя и своих близких выяснила корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Это первая прогулка двухлетнего Дария после долгой болезни. Мама мальчика говорит, что ноги малыша до сих пор покрыты сыпью. Вирус Коксаки ребенок подхватил не на турецком побережье, а в родном российском городе Темрюк Краснодарского края.
Кристина Багрянова: «У ребенка ни с того ни с сего температура 40. Приехала скорая, предложила забрать нас в больницу, я отказалась. Когда начали проявляться пятнышки на коже у ребенка, я сперва подумала, что это укусы комаров».
Екатерина Рябухина этим летом этим летом не выбиралась дальше родного Волжского. В конце августа привела сына в детский сад. Вскоре он попал в больницу.
Екатерина Рябухина: «У нас появилась эта зараза. Мы предполагаем, что подхватили мы это в саду, потому что у нас уже восемь человек детей заражены».
Диагноз «вирус Коксаки» российские врачи только в последние дни поставили больным в Башкортостане и на Ямале, в Смоленской и Оренбуржской областях. А в Сургуте эут опасную инфекцию подозревают сразу у 50 детей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Вспышка заболеваний с симптоматикой Коксаки отмечена на Южном Урале. Тревожные сигналы от жителей поступают и из Поволжья, а некоторые источники сообщают, что единичные случаи отмечены и в Москве. Действительно ли вирус Коксаки родом из Турции? Как обезопасить себя и своих близких выяснила корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Это первая прогулка двухлетнего Дария после долгой болезни. Мама мальчика говорит, что ноги малыша до сих пор покрыты сыпью. Вирус Коксаки ребенок подхватил не на турецком побережье, а в родном российском городе Темрюк Краснодарского края.
Кристина Багрянова: «У ребенка ни с того ни с сего температура 40. Приехала скорая, предложила забрать нас в больницу, я отказалась. Когда начали проявляться пятнышки на коже у ребенка, я сперва подумала, что это укусы комаров».
Екатерина Рябухина этим летом этим летом не выбиралась дальше родного Волжского. В конце августа привела сына в детский сад. Вскоре он попал в больницу.
Екатерина Рябухина: «У нас появилась эта зараза. Мы предполагаем, что подхватили мы это в саду, потому что у нас уже восемь человек детей заражены».
Диагноз «вирус Коксаки» российские врачи только в последние дни поставили больным в Башкортостане и на Ямале, в Смоленской и Оренбуржской областях. А в Сургуте эут опасную инфекцию подозревают сразу у 50 детей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Ростуризм и Роспотребнадзор проверят турецкие курорты из-за вируса Коксаки. #мытаквидим pic.twitter.com/91ebJP6gYn— НТВ (@ntvru) 6 сентября 2017 г.
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