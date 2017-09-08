Цинизм и манипуляция: в Раде разочарованы выступлением Порошенко

Как глава Украины признал, что Крым уже не вернуть и почему 90 процентов своего выступления Порошенко посвятил не внутренним проблемам, а мнимой «российской агрессии»?
«Фарисейство», «цинизм», «красивая манипуляция» — в таких выражениях оценивали депутаты Верховной рады выступление президента Украины. Подобные заявления делали представители разных фракций, кроме, разве что, «Блока Петра Порошенко». Столь негативные оценки связаны с тем, что выступая с традиционным обращением к парламенту о происходящем на Украине Порошенко почему-то говорил, в основном, только о России. Назвал ее главным врагом страны, причиной всех украинских бед и даже напугал депутатов угрозой потери государственности Украины, естественно, из-за России.
При этом о безработице, нищенских зарплатах и высоких тарифах на коммуналку речи почти не было. «Мы как будто живем в разных странах», — написал в соцсети после этого выступления депутат Виктор Балога, уточнив, что Порошенко точно войдет в историю «если уж не как великий государственник, то как великий актер».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Поляков, при этом Пётр Порошенко довольно неожиданно высказался по Крыму. Украинский президент с трибуны признал, что «отбить полуостров силой не получится», а сам он в состав Украины вряд ли вернется. Поэтому нужно сделать Крым для России непосильной ношей, или, если процитировать украинского президента точнее, «сделать так, чтобы ей запекло». Только это утверждение противоречит июньским обещаниям Порошенко, что скоро «украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму».
В самом начале выступления Порошенко, пожалуй, впервые признал: население недовольно социально-экономической ситуацией в стране. Заговорил об апатии, низком жизненном уровне. Но довольно быстро нашел виновных в «раскачивании лодки». И нашлись они не в зале заседаний, и даже не на Украине вообще.
Пётр Порошенко, президент Украины: «И как тут не процитировать слова большого моего друга, большого друга Украины американского сенатора Джона Маккейна: „Россия является большей угрозой, чем террористическая группировка ИГИЛ“. У тех нет военных возможностей, технологий и стремления править миром, а у России — есть».
Юрий Кот, украинский журналист: «Внутри украинского политикума очень много разновекторных, разнонаправленных сил. Но всех их объединяет одно: это, прежде всего, русофобия. Именно ненавистью к России, „к агрессорам“, они оправдывают свою несостоятельность, нежелание действительно строить государство. Именно для людей, а не для себя. Для себя у них очень хорошо получается построить».
Определив «виновника и агрессора», и даже назвав восточных соседей «хищной ордой», Порошенко все-таки перешел к внутренним делам. В их числе украинизация сферы услуг, распродажа сельхозземель западным компаниям, укрепление армии. Президент подсчитал, что проведены 144 реформы. В том числе переименование улиц, городов и новые правила проезда кругового движения… Неудивительно, что после этого полуторачасового выступления у депутатов осталось множество вопросов.
Олег Ляшко, лидер украинской «Радикальной партии»: «Передо мной выступал президент, рассказывал про великие достижения: свалили 1300 памятников Ленину. Безусловно, важное достижение. Но хотелось бы от президента услышать, сколько рабочих мест создано для украинцев».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
При этом о безработице, нищенских зарплатах и высоких тарифах на коммуналку речи почти не было. «Мы как будто живем в разных странах», — написал в соцсети после этого выступления депутат Виктор Балога, уточнив, что Порошенко точно войдет в историю «если уж не как великий государственник, то как великий актер».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Поляков, при этом Пётр Порошенко довольно неожиданно высказался по Крыму. Украинский президент с трибуны признал, что «отбить полуостров силой не получится», а сам он в состав Украины вряд ли вернется. Поэтому нужно сделать Крым для России непосильной ношей, или, если процитировать украинского президента точнее, «сделать так, чтобы ей запекло». Только это утверждение противоречит июньским обещаниям Порошенко, что скоро «украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму».
В самом начале выступления Порошенко, пожалуй, впервые признал: население недовольно социально-экономической ситуацией в стране. Заговорил об апатии, низком жизненном уровне. Но довольно быстро нашел виновных в «раскачивании лодки». И нашлись они не в зале заседаний, и даже не на Украине вообще.
Пётр Порошенко, президент Украины: «И как тут не процитировать слова большого моего друга, большого друга Украины американского сенатора Джона Маккейна: „Россия является большей угрозой, чем террористическая группировка ИГИЛ“. У тех нет военных возможностей, технологий и стремления править миром, а у России — есть».
Юрий Кот, украинский журналист: «Внутри украинского политикума очень много разновекторных, разнонаправленных сил. Но всех их объединяет одно: это, прежде всего, русофобия. Именно ненавистью к России, „к агрессорам“, они оправдывают свою несостоятельность, нежелание действительно строить государство. Именно для людей, а не для себя. Для себя у них очень хорошо получается построить».
Определив «виновника и агрессора», и даже назвав восточных соседей «хищной ордой», Порошенко все-таки перешел к внутренним делам. В их числе украинизация сферы услуг, распродажа сельхозземель западным компаниям, укрепление армии. Президент подсчитал, что проведены 144 реформы. В том числе переименование улиц, городов и новые правила проезда кругового движения… Неудивительно, что после этого полуторачасового выступления у депутатов осталось множество вопросов.
Олег Ляшко, лидер украинской «Радикальной партии»: «Передо мной выступал президент, рассказывал про великие достижения: свалили 1300 памятников Ленину. Безусловно, важное достижение. Но хотелось бы от президента услышать, сколько рабочих мест создано для украинцев».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии