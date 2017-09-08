Госдеп отрицает участие ФБР в обысках дипсобственности РФ и призывает отказаться от ответных мер

Представитель Госдепартамента ушла от ответа на множество вопросов журналистов об обысках российской дипломатической собственности в США.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты не хотят, чтобы Москва и Вашингтон продолжили принимать меры друг против друга в сфере дипломатических отношений.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического „око за око“. Есть много сфер, где, как мы надеемся, мы могли бы сотрудничать».
Науэрт также заявила, что российские дипломаты якобы отказались сопровождать представителей США при «осмотре» торгпредства РФ в Нью-Йорке.
Хезер Науэрт: «Российские представители были приглашены пройти с нами во время осмотра зданий. Они решили не сопровождать нас при осмотре в Нью-Йорке. По какой причине — я просто не знаю».
При этом Науэрт заявила, что сотрудники ФБР не участвовали в обысках.
Хезер Науэрт: «Я не знаю, какой протокол в ФБР, но знаю, что инспекции, как бы вы их ни назвали, проводились законно. ФБР в них не участвовало, это были агенты Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента».
А когда корреспондент Associated Press Мэтт Ли задал Науэрт неудобный вопрос о том, известны ли ей факты, чтобы в России или любой другой стране пустующие американские представительства подвергались обыскам, она ушла от ответа и попыталась отшутиться, предположив, что Ли работает на российские СМИ.
Хезер Науэрт: «Вы сегодня работаете на RT или как? Это может быть забавно, Мэтт».
Мэтт Ли, корреспондент Associated Press: «Нет, но вопрос шире…»
Хезер Науэрт: «Честно говоря, я работаю тут всего 4 месяца и не знаю, как обычно проходит процесс прохода в такие учреждения. Я выясню».
А до этого вопроса Науэрт отказалась отвечать на вопрос другого американского журналиста о том, зачем вообще проводился обыск, который представительница Госдепа назвала «туром по зданию», пишет РИА Новости.
Напомним, в конце августа власти США потребовали в срок до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски. В Госдепартаменте США их дипломатично назвали «инспекцией». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты». А бывший посол России Сергей Кисляк напомнил, что у Москвы много вариантов ответных шагов, которые могут быть предприняты.
Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом президент не исключил, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического „око за око“. Есть много сфер, где, как мы надеемся, мы могли бы сотрудничать».
Науэрт также заявила, что российские дипломаты якобы отказались сопровождать представителей США при «осмотре» торгпредства РФ в Нью-Йорке.
Хезер Науэрт: «Российские представители были приглашены пройти с нами во время осмотра зданий. Они решили не сопровождать нас при осмотре в Нью-Йорке. По какой причине — я просто не знаю».
При этом Науэрт заявила, что сотрудники ФБР не участвовали в обысках.
Хезер Науэрт: «Я не знаю, какой протокол в ФБР, но знаю, что инспекции, как бы вы их ни назвали, проводились законно. ФБР в них не участвовало, это были агенты Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента».
А когда корреспондент Associated Press Мэтт Ли задал Науэрт неудобный вопрос о том, известны ли ей факты, чтобы в России или любой другой стране пустующие американские представительства подвергались обыскам, она ушла от ответа и попыталась отшутиться, предположив, что Ли работает на российские СМИ.
Хезер Науэрт: «Вы сегодня работаете на RT или как? Это может быть забавно, Мэтт».
Мэтт Ли, корреспондент Associated Press: «Нет, но вопрос шире…»
Хезер Науэрт: «Честно говоря, я работаю тут всего 4 месяца и не знаю, как обычно проходит процесс прохода в такие учреждения. Я выясню».
А до этого вопроса Науэрт отказалась отвечать на вопрос другого американского журналиста о том, зачем вообще проводился обыск, который представительница Госдепа назвала «туром по зданию», пишет РИА Новости.
Напомним, в конце августа власти США потребовали в срок до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски. В Госдепартаменте США их дипломатично назвали «инспекцией». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты». А бывший посол России Сергей Кисляк напомнил, что у Москвы много вариантов ответных шагов, которые могут быть предприняты.
Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом президент не исключил, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
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