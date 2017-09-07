На химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар

В результате пожара на химическом предприятии в Невинномысске погиб человек.
В Ставропольском крае в четверг вечером произошел пожар на предприятии «Невинномысский азот». В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, еще один человек получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.
На сайте регионального управления МЧС также сообщается, что причиной пожара стало возгорание нетоксичных отходов. Угрозы здоровью населения нет.
Площадь пожара на предприятии в Невинномысске составила 130 метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Следственный комитет проводит расследование гибели человека.
На сайте регионального управления МЧС также сообщается, что причиной пожара стало возгорание нетоксичных отходов. Угрозы здоровью населения нет.
Площадь пожара на предприятии в Невинномысске составила 130 метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Следственный комитет проводит расследование гибели человека.
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