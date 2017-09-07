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  • 08.09, 00:58
    На химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар. Ставрополь, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар

    На химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар

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    • Фото: Александр Артеменко/ vk.com
    На химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар

    На химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар

    На химическом заводе в Ставропольском крае произошел пожар
    • Фото: Александр Артеменко/ vk.com

      • В результате пожара на химическом предприятии в Невинномысске погиб человек.

      В Ставропольском крае в четверг вечером произошел пожар на предприятии «Невинномысский азот». В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, еще один человек получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

      На сайте регионального управления МЧС также сообщается, что причиной пожара стало возгорание нетоксичных отходов. Угрозы здоровью населения нет.

      Площадь пожара на предприятии в Невинномысске составила 130 метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Следственный комитет проводит расследование гибели человека.

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