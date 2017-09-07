В центре Лондона произошел взрыв

Лондонская полиция перекрыла часть
Оксфорд-стрит, где произошел взрыв.
Как передает BBC, взрыв прогремел на Оксфорд-стрит в центре Лондона. По предварительной информации, один человек получил травму.
Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовавшие кадры задымления и разбегающихся в панике пешеходов. Власти объяснили, что причиной взрыва стало короткое замыкание в системе электроснабжения.
Полиция перекрыла часть улицы из-за угрозы возникновения пожара. А жителей ближайших домов эвакуировали из зданий.
Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовавшие кадры задымления и разбегающихся в панике пешеходов. Власти объяснили, что причиной взрыва стало короткое замыкание в системе электроснабжения.
Полиция перекрыла часть улицы из-за угрозы возникновения пожара. А жителей ближайших домов эвакуировали из зданий.
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