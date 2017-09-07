Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 23:27
    В центре Лондона произошел взрыв. Великобритания, Лондон, взрывы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Лондона произошел взрыв

    В центре Лондона произошел взрыв

    комментировать
    В центре Лондона произошел взрыв

    В центре Лондона произошел взрыв

    В центре Лондона произошел взрыв
    • Фото: @SimonJonesNews/ twitter.com

      • Лондонская полиция перекрыла часть Оксфорд-стрит, где произошел взрыв.

      Как передает BBC, взрыв прогремел на Оксфорд-стрит в центре Лондона. По предварительной информации, один человек получил травму.

      Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовавшие кадры задымления и разбегающихся в панике пешеходов. Власти объяснили, что причиной взрыва стало короткое замыкание в системе электроснабжения.

      Полиция перекрыла часть улицы из-за угрозы возникновения пожара. А жителей ближайших домов эвакуировали из зданий.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru