Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ

Власти САР призвали Совбез ООН принять решительные меры в отношении Израиля после удара по позициям сирийской армии.
В сирийском МИД заявили, что Израиль «оказывает прямую поддержку» запрещенному «Исламскому государству». При этом в Дамаске подчеркнули, что атаки Израиля «носят преднамеренный характер», передает ТАСС.
Поддержали позицию МИД и в командовании Вооруженными силами Сирии. Там назвали израильскую атакую «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ», который падает после побед, одержанных сирийской армией, сообщает агентство САНА.
Ранее стало известно, что в ночь на 7 сентября израильская авиация атаковала позиции сирийской армии у города Масьяф в провинции Хама. В результате погибли двое сирийских военных. При этом израильские СМИ заявили, что целью удара был исследовательский центр, который занимается разработкой химического оружия.
Поддержали позицию МИД и в командовании Вооруженными силами Сирии. Там назвали израильскую атакую «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ», который падает после побед, одержанных сирийской армией, сообщает агентство САНА.
Ранее стало известно, что в ночь на 7 сентября израильская авиация атаковала позиции сирийской армии у города Масьяф в провинции Хама. В результате погибли двое сирийских военных. При этом израильские СМИ заявили, что целью удара был исследовательский центр, который занимается разработкой химического оружия.
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