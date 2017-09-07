Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56

    Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ

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    Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ

    Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ

    Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Власти САР призвали Совбез ООН принять решительные меры в отношении Израиля после удара по позициям сирийской армии.

    В сирийском МИД заявили, что Израиль «оказывает прямую поддержку» запрещенному «Исламскому государству». При этом в Дамаске подчеркнули, что атаки Израиля «носят преднамеренный характер», передает ТАСС.

    Поддержали позицию МИД и в командовании Вооруженными силами Сирии. Там назвали израильскую атакую «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ», который падает после побед, одержанных сирийской армией, сообщает агентство САНА.

    Ранее стало известно, что в ночь на 7 сентября израильская авиация атаковала позиции сирийской армии у города Масьяф в провинции Хама. В результате погибли двое сирийских военных. При этом израильские СМИ заявили, что целью удара был исследовательский центр, который занимается разработкой химического оружия.

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