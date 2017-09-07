Twitter заставят проверить всех пользователей из России

Власти США обяжут Twitter провести проверку всех российских аккаунтов после заявлений о покупке российскими ботами рекламы в Facebook.
Власти США обяжут социальную сеть Twitter проанализировать деятельность всех аккаунтов, управляемых из России, в период выборов президента США. Результаты будут предоставлены в Сенат, сообщает издание The Next Web со ссылкой на заместителя комитета по разведке в Сенате Марка Уорнера.
Такое решение принято в связи с заявлениями представителей компании Facebook об обнаружении 3 тысяч рекламных страниц, распространявших политические сообщения во время предвыборной кампании в США. На работу этих аккаунтов было потрачено около 100 тысяч долларов, и в Facebook считают, что страницами управляли из России. В Кремле заявили, что не имеют отношения к этим страницам.
В Twitter информацию о предстоящих проверках комментировать отказались.
Такое решение принято в связи с заявлениями представителей компании Facebook об обнаружении 3 тысяч рекламных страниц, распространявших политические сообщения во время предвыборной кампании в США. На работу этих аккаунтов было потрачено около 100 тысяч долларов, и в Facebook считают, что страницами управляли из России. В Кремле заявили, что не имеют отношения к этим страницам.
В Twitter информацию о предстоящих проверках комментировать отказались.
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