Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56

    Twitter заставят проверить всех пользователей из России

    2 комментария
    • Фото: Коньков Сергей / ТАСС
    Twitter заставят проверить всех пользователей из России

    Twitter заставят проверить всех пользователей из России

    Twitter заставят проверить всех пользователей из России
  • Фото: Коньков Сергей / ТАСС

    • Власти США обяжут Twitter провести проверку всех российских аккаунтов после заявлений о покупке российскими ботами рекламы в Facebook.

    Власти США обяжут социальную сеть Twitter проанализировать деятельность всех аккаунтов, управляемых из России, в период выборов президента США. Результаты будут предоставлены в Сенат, сообщает издание The Next Web со ссылкой на заместителя комитета по разведке в Сенате Марка Уорнера.

    Такое решение принято в связи с заявлениями представителей компании Facebook об обнаружении 3 тысяч рекламных страниц, распространявших политические сообщения во время предвыборной кампании в США. На работу этих аккаунтов было потрачено около 100 тысяч долларов, и в Facebook считают, что страницами управляли из России. В Кремле заявили, что не имеют отношения к этим страницам.

    В Twitter информацию о предстоящих проверках комментировать отказались.

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